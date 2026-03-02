V Dubaju nove eksplozije, zračni prostor zaprt, zunanje ministrstvo ujetim Slovencem: “Znajdite se!”

Piše: Gašper Blažič

Ob začetku zimskih počitnic za del Slovenije se je prejšnji vikend kar precejšnje število Slovencev odločilo za obisk Bližnjega vzhoda. Ne da bi se zavedali, kaj jih bo pričakalo manj kot teden po prihodu.

Dubaj, velemesto v Združenih arabskih emiratih, je tudi za ljubljansko letališče ena najpomembnejših destinacij, tako s poslovnega kot turističnega vidika. Od sobote dalje so letalske zveze Dubaja z ostalimi letališči, zlasti pa evropskimi, pretrgane. Kdor se ni odločil za povratek že četrtek in petek, ne more zapustiti države.

Nove eksplozije tudi v Dubaju, tam ujetih več sto Slovencev!

Zaskrbljenost še narašča. Iz Dohe, Dubaja ter glavnih mest Kuvajta in Bahrajna so namreč davi poročali o novih eksplozijah, potem ko je Iran v odgovor na izraelsko-ameriške napade v preteklih dneh že izvedel več napadov na cilje v zalivskih državah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kljub temu, da je iranski ajatola mrtev, prav tako so v manj kot 24 urah ubili tudi njegovega naslednika, iranska revolucionarna garda deluje kot ranjena zver. V katarski prestolnici Doha, bahrajnskem glavnem mestu Manama in v Dubaju, mestu z največ prebivalci v Združenih arabskih emiratih, so danes po navedbah AFP poročali o novih eksplozijah. Te je bilo slišati tudi v Jeruzalemu, kjer so sprožili tudi sirene, ki opozarjajo na zračne napade.

Napad na letališče v Dubaju:

O eksplozijah so poročali tudi iz Kuvajta. Dopisniki AFP so ob tem opazili dim, ki se dviga iz poslopja tamkajšnjega ameriškega veleposlaništva. “Nad Kuvajtom še vedno obstaja nevarnost napadov z raketami in droni. Ne prihajajte na veleposlaništvo. Poiščite zatočišče v svojem stanovanju na najnižji možni etaži in se umaknite od oken. Ne hodite ven. Osebje se je zateklo na varno,” je kasneje sporočilo veleposlaništvo ZDA. Kmalu zatem so oblasti v Kuvajtu potrdile tudi, da je na ozemlju te države strmoglavilo več ameriških vojaških letal, vsi člani posadke pa so preživeli. “Pristojne oblasti so takoj začele iskalno-reševalne operacije, člane posadke pa prepeljale v bolnišnico. Njihovo stanje je stabilno,” je še sporočilo obrambno ministrstvo. Vzrok strmoglavljenj za zdaj uradno ni znan, preiskava pa še poteka.

Iranske sile medtem nadaljujejo povračilne napade, ki so že v soboto in nedeljo sledili ameriško-izraelskim napadom na Iran. Napadli so praktično vse okoliške arabske države. V Združenih arabskih emiratih so od sobote našteli tri smrtne žrtve in več kot 50 ranjenih, eno smrtno žrtev pa so iranski izstrelki zahtevali v Kuvajtu, kjer je bilo ranjenih več kot 30 ljudi. Notranje ministrstvo v Bahrajnu je danes sporočilo, da je v iranskih napadih umrla ena oseba, s čimer se je skupno število smrtnih žrtev v iranskih povračilnih napadih na zalivske države od sobote povečalo na pet. Napadi so povzročili tudi številne motnje v ladijskem in letalskem prometu v regiji. Iran je zaprl pomembno Hormuško ožino, več držav je v celoti ali delno zaprlo svoj zračni prostor. To lahko pomeni, da bodo cene nafte podivjale, v kolikor ne bodo ameriške sile v kratkem počistile omenjenega območja. ⚠️ 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 ⚠️ 🇮🇷 | NEW Supreme Leader Ayatollah Arafi has been killed in an airstrike… He was appointed not even 24 hours ago… pic.twitter.com/vGkkaQIOtp — Iran Spectator (@IranSpec) March 2, 2026 Iran spent almost 50 years building up their military to fight this war against Israel and the United States and they could not have failed any harder. Russia must be embarrassed for calling them an ally. pic.twitter.com/80UIzWwMsN — Jake Broe (@RealJakeBroe) March 2, 2026 What happens when the straight of Hormuz closes.pic.twitter.com/mSrn2kZnMT — Massimo (@Rainmaker1973) March 1, 2026 Letalske družbe so odpovedale številne polete, mnogi potniki so obtičali na letališčih, zlasti na ključnih tranzitnih točkah v Dohi in Dubaju.

Ministrstvo za zunanje zadeve je včeraj sporočilo, da nudi nujno konzularno pomoč slovenskim državljanom, ki so spričo razmer na Bližnjem vzhodu po napadu na Iran ostali v tujini, in je v stiku z drugimi članicami EU. Po oceni MZEZ v Dubaju ostaja okoli 200 Slovencev, ki čakajo na vrnitev, medtem ko je zračni prostor v regiji večinoma zaprt. Kot je v izjavi dejal vodja konzularnega sektorja na MZEZ Viktor Mlakar, slovenski uradniki na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v Abu Dabiju, Tel Avivu in Teheranu izvajajo diplomatske aktivnosti za nujno konzularno pomoč slovenskim državljanom, ki so se znašli v težavah.