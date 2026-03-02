V Dubaju nove eksplozije, zračni prostor zaprt, zunanje ministrstvo ujetim Slovencem: “Znajdite se!”

Piše: Gašper Blažič
Ob začetku zimskih počitnic za del Slovenije se je prejšnji vikend kar precejšnje število Slovencev odločilo za obisk Bližnjega vzhoda. Ne da bi se zavedali, kaj jih bo pričakalo manj kot teden po prihodu.
Dubaj, velemesto v Združenih arabskih emiratih, je tudi za ljubljansko letališče ena najpomembnejših destinacij, tako s poslovnega kot turističnega vidika. Od sobote dalje so letalske zveze Dubaja z ostalimi letališči, zlasti pa evropskimi, pretrgane. Kdor se ni odločil za povratek že četrtek in petek, ne more zapustiti države.
Nove eksplozije tudi v Dubaju, tam ujetih več sto Slovencev!
Zaskrbljenost še narašča. Iz Dohe, Dubaja ter glavnih mest Kuvajta in Bahrajna so namreč davi poročali o novih eksplozijah, potem ko je Iran v odgovor na izraelsko-ameriške napade v preteklih dneh že izvedel več napadov na cilje v zalivskih državah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kljub temu, da je iranski ajatola mrtev, prav tako so v manj kot 24 urah ubili tudi njegovega naslednika, iranska revolucionarna garda deluje kot ranjena zver. V katarski prestolnici Doha, bahrajnskem glavnem mestu Manama in v Dubaju, mestu z največ prebivalci v Združenih arabskih emiratih, so danes po navedbah AFP poročali o novih eksplozijah. Te je bilo slišati tudi v Jeruzalemu, kjer so sprožili tudi sirene, ki opozarjajo na zračne napade.
Napad na letališče v Dubaju:
O eksplozijah so poročali tudi iz Kuvajta. Dopisniki AFP so ob tem opazili dim, ki se dviga iz poslopja tamkajšnjega ameriškega veleposlaništva. “Nad Kuvajtom še vedno obstaja nevarnost napadov z raketami in droni. Ne prihajajte na veleposlaništvo. Poiščite zatočišče v svojem stanovanju na najnižji možni etaži in se umaknite od oken. Ne hodite ven. Osebje se je zateklo na varno,” je kasneje sporočilo veleposlaništvo ZDA. Kmalu zatem so oblasti v Kuvajtu potrdile tudi, da je na ozemlju te države strmoglavilo več ameriških vojaških letal, vsi člani posadke pa so preživeli. “Pristojne oblasti so takoj začele iskalno-reševalne operacije, člane posadke pa prepeljale v bolnišnico. Njihovo stanje je stabilno,” je še sporočilo obrambno ministrstvo. Vzrok strmoglavljenj za zdaj uradno ni znan, preiskava pa še poteka.
Iranske sile medtem nadaljujejo povračilne napade, ki so že v soboto in nedeljo sledili ameriško-izraelskim napadom na Iran. Napadli so praktično vse okoliške arabske države. V Združenih arabskih emiratih so od sobote našteli tri smrtne žrtve in več kot 50 ranjenih, eno smrtno žrtev pa so iranski izstrelki zahtevali v Kuvajtu, kjer je bilo ranjenih več kot 30 ljudi. Notranje ministrstvo v Bahrajnu je danes sporočilo, da je v iranskih napadih umrla ena oseba, s čimer se je skupno število smrtnih žrtev v iranskih povračilnih napadih na zalivske države od sobote povečalo na pet. Napadi so povzročili tudi številne motnje v ladijskem in letalskem prometu v regiji. Iran je zaprl pomembno Hormuško ožino, več držav je v celoti ali delno zaprlo svoj zračni prostor. To lahko pomeni, da bodo cene nafte podivjale, v kolikor ne bodo ameriške sile v kratkem počistile omenjenega območja.
Letalske družbe so odpovedale številne polete, mnogi potniki so obtičali na letališčih, zlasti na ključnih tranzitnih točkah v Dohi in Dubaju.
Ministrstvo za zunanje zadeve je včeraj sporočilo, da nudi nujno konzularno pomoč slovenskim državljanom, ki so spričo razmer na Bližnjem vzhodu po napadu na Iran ostali v tujini, in je v stiku z drugimi članicami EU. Po oceni MZEZ v Dubaju ostaja okoli 200 Slovencev, ki čakajo na vrnitev, medtem ko je zračni prostor v regiji večinoma zaprt. Kot je v izjavi dejal vodja konzularnega sektorja na MZEZ Viktor Mlakar, slovenski uradniki na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v Abu Dabiju, Tel Avivu in Teheranu izvajajo diplomatske aktivnosti za nujno konzularno pomoč slovenskim državljanom, ki so se znašli v težavah.
Večje število slovenskih državljanov ostaja predvsem v Združenih arabskih emiratih, kjer so mnogi obtičali na letališču v Dubaju zaradi zaprtja zračnega prostora. Po ocenah ministrstva je v Dubaju trenutno okoli 200 slovenskih državljanov, ki jim skušajo v največji možni meri nuditi podporo tako na kraju samem kot tudi preko ministrstva v Ljubljani, je povedal Mlakar. Telefonska številka slovenskega veleposlaništvu v Abu Dabiju: +971 2 672 7062. Še ena številka ambasade v Abu Dabiju +971 50 345 10 79. Kličite le v nujnem primeru!
V Izraelu se medtem po njegovih besedah nahaja okoli sto slovenskih državljanov, pri čemer gre večinoma za rezidente, ki se običajno ne odločijo, da bi zapustili državo v primeru krize. V Iranu pa se po podatkih MZEZ trenutno ne nahaja noben slovenski državljan, ki bi bil tam začasno. Zračni prostor je v večini držav Bližnjega vzhoda zaprt, zaradi česar so onemogočene tako komercialne kot tudi druge letalske povezave, je spomnil Mlakar.
Zunanje ministrstvo je v stiku z drugimi državami članicami EU, kjer poteka koordinacija in izmenjava informacij glede možnosti podpore pri vračanju slovenskih in tudi drugih državljanov EU v domovino. “V kolikor se bo kakšna priložnost pokazala, bomo seveda pri tem sodelovali in tudi pravočasno obvestili naše državljane,” je zagotovil vodja konzularne sektorja. Ob tem je ponovno svetoval vsem državljanom, ki so ostali v teh državah, naj ostanejo na varnem in spremljajo situacijo, upoštevajo navodila lokalnih oblasti ter ostanejo v stiku s slovenskim zunanjim ministrstvom in predstavniki na bližnjih slovenskih veleposlaništvih. Po poročanju tiskovne agencije Združenih arabskih emiratov WAM je tamkajšnja uprava za civilno letalstvo sporočila, da bo država tistim, ki so tam obtičali, krila “vse stroške gostovanja in nastanitve”. O tem je predhodno poročal tudi časnik Khaleej Times. V državi naj bi sicer obtičalo okoli 20.000 potnikov, ki so jih prizadele odpovedi in preložitve letov. Samo ena od slovenskih agencij naj bi trenutno imela v Dubaju okoli 200 potnikov, ki so, kot pravijo, na varnem v enem od hotelov.
Kaj dela Tanja Fajon?
Ob tem pa se postavlja vprašanje, kako je mogoče, da je naše oblasti – in verjetno še marsikatero državo članico EU – situacija presenetila. Velika Britanija in Nemčija sta namreč že v petek evakuirali osebje svojega veleposlaništva v Teheranu, kar pomeni, da so zelo verjetno pozvali svoje državljane, naj se umaknejo iz regije, to pomeni ne samo iz Irana, ampak tudi iz vseh držav, ki nanj mejijo, iz Izraela ter iz držav, v katerih se nahajajo vojaške baze ZDA ter Velike Britanije.
Po naših podatkih so oblasti ZDA začele z odpoklicem svojih državljanov iz tveganih območij že sredi prejšnjega tedna. Predvsem so opozarjali tudi na tveganja v Libanonu, češ naj se umaknejo, dokler so na voljo komercialni leti. Velika Britanija je v petek j začasno umaknila osebje z veleposlaništva v Teheranu in svetovala vsem državljanom v Iranu, Izraelu (predvsem na palestinskih ozemljih), naj države nemudoma zapustijo.
Že isti dan se je odzvala tudi Poljska. Premier Donald Tusk je osebno pozval vse poljske državljane, naj takoj zapustijo Iran, Izrael in Libanon zaradi tveganja zaprtja zračnega prostora. Nemčija je državljane pozvala k umiku iz Irana in Izraela, Francija pa je dodatno opozorila državljane v Libanonu, naj se umaknejo zaradi grožnje vojaške eskalacije.
Avstralija je že v sredo in četrtek naročila družinam diplomatov v Izraelu in Libanonu, naj zapustijo državi, hkrati pa je ponudila prostovoljni odhod osebja iz Jordanije, Katarja in Združenih arabskih emiratov. Takojšen umik iz Irana so med drugim zahtevale še Indija, Kitajska, Južna Koreja, Švedska, Srbija, Ciper in Brazilija.
Slovenija je tu zamudila. Lahko se samo sprašujemo, kdo je tu najšibkejši člen. Ob vsem hrupu zaradi “kibernetskega napada” na instagram profile Roberta Goloba, Svobode, vlade in podobno bi lahko Sova hitro zaznala, kaj se dogaja in seveda takoj opozorila ministrstvo za zunanje zadeve, naj ukrepa. To bi se lahko zgodilo najkasneje v petek. Ukrepi pa so prišli prepozno. Lahko se sicer strinjamo, da imamo odlične profesionalne diplomate, ki rešujejo situacijo podobno kot v času epidemije covid19:
Zunanje ministrstvo pa sedaj Slovencem, ki so obtičali v arabskih državah, med vrsticami svetuje, naj se znajdejo, kakor vedo in znajo.
Dejstvo pa je, da je iranski režim že desetletja velika nevarnost za svetovni mir:
Dodajamo pričevanje iz leta 2011:
