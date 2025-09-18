V novi številki Demokracije preberite: Ustavno sodišče postaja levičarska utrdba

Piše: Anamarija Novak

Treba se je strinjati z odvetnikom Damijanom Terpinom, ki pravi, da bomo imeli v primeru imenovanja Nine Betetto in Primoža Gorkiča za ustavna sodnika še bolj izrazito levo usmerjeno Ustavno sodišče RS.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je namreč prejšnji teden v DZ poslala kandidaturi vrhovnih sodnikov Nine Betetto in Primoža Gorkiča za mesti dveh novih ustavnih sodnikov, saj se jeseni iztekata mandata ustavnima sodnikoma Špelci Mežnar in Marku Šorliju. Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov, na katerega je prispelo 13 prijav, je bil objavljen konec aprila v Uradnem listu RS. Po junijskih posvetovanjih s poslanskimi skupinami omenjena vrhovna sodnika veljata za favorita zdajšnje leve koalicije, ki razpolaga s 50 poslanskimi glasovi. Za izvolitev ustavnega sodnika, ki mora biti pravni strokovnjak, star najmanj 40 let, je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov. V prihodnjih mesecih bo predsednica začela postopke tudi za imenovanje treh dodatnih ustavnih sodnikov, saj se spomladi 2026 iztečejo mandati Mateju Accettu, Klemenu Jakliču in Rajku Knezu.

Sprenevedanje Pirc Musarjeve

Ironično je, da je predsednica države ob tem poudarila pomen skrbnega in preglednega postopka imenovanja, saj so sodnice in sodniki na ustavnem sodišču s svojo neodvisnostjo in strokovnostjo temelj zagotavljanja varstva ustavne ureditve ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

