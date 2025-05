Ustavno sodišče nad Jankovićev “drekovod”

Piše: Vida Kocjan

Ustavno sodišče RS je razsodilo, da je Mestna občina Ljubljana s posegom v zasebna zemljišča kmetov in lastnikov na območju Ježice in Stožic kršila ustavne pravice do zasebne lastnine.

Ustavni sodniki so s tem potrdili tisto, kar so lastniki zemljišč na tem območju opozarjali že najmanj dve leti. To pa je, da gre za nevaren precedens, v katerem so lokalne oblasti poljske poti in kolovoze čez noč prekategorizirale v javne ceste, čeznje zapeljale gradbene stroje in nad protestnike celo pošiljale policijo.

Jankovićeva samopašnost

Mestna občina Ljubljana (MOL) je leta 2022, kakor je razvidno iz odločbe ustavnega sodišča, povezano z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest, določila, da so številne poljske poti in zasebni kolovozi kar nenadoma postali javne ceste. Občina oz. mestni svet je to na predlog Zorana Jankovića sprejel brez soglasja lastnikov, brez pravnih postopkov razlastitve in brez nadomestil. Lastniki zemljišč, kmetje ter prebivalci Ježice in Stožic, pa so se tej Jankovićevi samopašnosti odločno uprli. Ker so se nekateri od njih tudi fizično uprli graditvi razvpitega kanala C0 čez svoja zemljišča, so doživeli nasilne policijske intervencije.

Pobuda za presojo ustavnosti

Na podlagi tega nezakonitega sklepa MOL o razlastitvi so lastniki zemljišč na ustavno sodišče vložili pobudo za presojo ustavnosti. In uspel jim je. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je MOL z odlokom posegla v pravico do zasebne lastnine, saj ni izvedla nobenega pravnega postopka razlastitve niti ni z lastniki sklepala pravnih poslov.

Ustavno sodišče je odločbo izdalo 20. marca letos. Uvodoma so zapisali, da so postopek za presojo ustavnosti in zakonitosti začeli na pobudo Feliksa Dovča iz Ljubljane in drugih. Vse zastopa odvetnik Klemen Golob.

Ustavni sodniki so Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MOL iz leta 2022 razveljavili v delu, ki se je nanašal na poti na 19 parcelnih številkah, zemljiščih, na Ježici. Zavrnili pa so pobude za začetek postopka za presojo ustavnosti in zakonitosti v primeru štirih pobudnikov. Določili so še, da mora MOL v 30 dneh pobudnikom za ustavno presojo povrniti stroške postopka v višini 1.185,96 evra.

Še pred tem pretepali lastnike

To pa niso bile edine kršitve, ki si jih je pri graditvi kanalizacijskega voda C0 preko ljubljanskega vodonosnika privoščil župan Zoran Janković. Še vedno namreč odmeva dogodek, ko so policisti na območju kanala C0 nasilno obravnavali lastnike zemljišča. Eden od njih, ki je želel preprečiti poseg v svoje zemljišče, se je znašel v policijskem vozilu z lisicami na rokah, potem ko so ga policisti obvladali na izjemno brutalen način. Spodnesli so mu noge, ga dvignili in nato vrgli na tla. Poškodovanega so morali sprejeti v UKC Ljubljana, kjer so ga zaradi poškodb zadržali na opazovanju. Ob tem so mu policisti izdali še plačilni nalog, lastnik pa je zoper policijo vložil ovadbo.

Izredno sporen projekt

Kanal C0 je projekt, ki ga spremljajo številne strokovne, pravne in okoljske spornosti. Deležen je tudi večjega odpora lokalnega prebivalstva, ki želi obvarovati svoja zemljišča, pitno vodo in ustavne pravice. »Je pa tudi primer, kako MOL pod vodstvom župana Zorana Jankovića brezobzirno ravna z zasebnimi lastniki in naravnim okoljem. To je zgodba o zlorabi politične in pravne moči, kjer oblast posega v zasebno lastnino brez pravne podlage, brez soglasij in brez spoštovanja temeljnih človekovih pravic,« so pred dnevi zapisali na portalu Nova24tv.si.