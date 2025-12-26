Ustavna sodnica citira lažne novice Roberta Goloba

Piše: Spletni časopis

Poslanci vladne koalicije so kršili ustavo s pretiranim omejevanjem dodatnega dela zdravstvenim delavcem le na državne bolnišnice, je odločilo ustavno sodišče v delni odločbi, ko je razveljavilo prvi in drugi stavek 53.b člena zakona o zdravstveni dejavnosti. Neustavnost mora parlament odpraviti v letu, do takrat pa so ustavni sodniki sami določili, da velja stara ureditev. Presojanje ustavnosti sprememb zakona pa bodo nadaljevali.

Sodba se nanaša tudi na dileme, ko je predsednik vlade Robert Golob pred tednom v parlamentu položaj v zdravstvu ocenjeval na podlagi očitno napačnih informacij, ki jih je širil tudi portal Necenzurirano, kako bi naj zdravniki zlorabljali slab sistem plačevanja posegov za visoke donose in s tem razgrajevali sistem od znotraj, vse skupaj pa bi naj bil moralni hazard. Trditev portala in šefa vlade je porušil zavod za zdravstveno zavarovanje, ki je demantiral trditve o cenikih, ki naj bi določali enake cene za različno težke posege, kar naj bi zlorabljali zasebniki. Bilo bi tudi sramotno za to državno zavarovalnico, če bi bili. Vlada pa bi morala, če bi ta imel nerazumno določene cene, predvsem zahtevati popravek tega.

Igor Muževič pa je na omrežju X po objavi sodbe ustavnega sodišča opozoril, da so tudi posamezni ustavni sodniki, sodeč po ločenih mnenjih, presojali tako, da so se sklicevali na lažne novice portala Necenzurirano, ki jih je v državnem zboru za prepričevanje poslancev uporabljal premier Robert Golob. Zavod za zdravstveno zavarovanje pa jih je demantiral. Tako:

Največji mediji so širjenje neresnic premiera spregledali, ker so do vlade povsem nekritični (po čistkah) in s tem prispevajo, da se neresnice širijo. In s tem se širi tudi politika, ki temelji na njih.

Celotna sodba ustavnega sodišča, da je oblast kršila ustavo z omejevanjem pravic zdravnikom, glavni del je bil sprejet soglasno, je dostopna na koncu članka. Za razumevanje odločitve pa objavljam delno pritrdilno in delno odklonilno ločeno mnenje predsednika ustavnega sodišča Roka Čeferina, ki pojasni pomen odločitve ustavnega sodišča o izjemno zapleteni pravni ureditvi, ki so jo politiki povzročili z obsežnim spreminjanjem in dopolnjevanjem zakonov, od tod tudi dodatne črke ob številkah členov. Čeferin je med drugim zapisal, da težko razume, zakaj poskuša parlament (vladna koalicija v njem) zdravnike prisiliti, da “namesto, da bi ob svojem prostem času skrajševali čakalne vrste v zasebnem zdravstvu, če nekoliko karikiram, večere in konce tedna preživijo v brezdelju.”

