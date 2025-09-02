Ukrajinska najstnica pobegnila pred vojno, da bi jo v Nemčiji ubil migrant

Piše: A. S.

V Nemčiji se je zgodil nov grozljiv zločin, za katerega je kriva zgrešena migrantska politika. 16 let staro Ukrajinko Liano je iraški migrant, ki bi moral biti deportiran, potisnil pod vlak in ubil. Ker pa naj bi bil osemljenec »duševno moten«, se zna zgoditi, da bo ušel kazni. Oblasti in mediji so hoteli uboj predstaviti kot nesrečo, dokler se ni mati umorjenega dekleta obrnila na AfD.

Uboj Liane se je zgodil v mestu Friedland. Pod vlak jo je potisnil 31-letni migrant Muhammad A., potem ko naj bi jo zasledoval in ji grozil. Prestrašeno dekle je poklicalo svojega dedka, zadnja stvar, ki jo je slišal pa je bilo njeno kričanje. Lokalne oblasti pa so očitno skušale dogodek prikriti in so smrtonosen incident sprva označile za tragično nesrečo. A nekaj tednov je bil v preiskavi odkrit dnk iraškega migranta, ki mu je bil zavrnjen azil, a kljub temu ni bil deportiran. Sledila je aretacija. Tako se je izkazalo, da ni šlo za nesrečno, sam pa naj bi celo trdil, da je v glavi slišal glasove, ki so mu rekli, naj nesrečno dekle vrže pod vlak. Gre za zgodbo, ki se nenehno ponavlja, opozarja avstrijski identitarni aktivist Martin Sellner, medtem ko dekleta umirajo, država ščiti njihove morilce, češ da so duševno bolni. Tudi v tem primeru morda nikoli ne bi izvedeli za resničen razlog smrti mlade Liane, če se njena mati ne bi obrnila na Alternativo za Nemčijo.

Remix News poroča, da je bila prošnja za azil osumljenca zavrnjena že decembra 2022 na podlagi t. i. Dublinske uredbe, saj bi morala prošnjo obravnavati država, kjer je vstopil v EU, to pa naj bi bila Litva. V začetku leta 2025 je upravno sodišče v Göttingenu zavrnilo njegovo pritožbo in izdalo izvršljivo odločbo o deportaciji. Kljub temu do izgona nikoli ni prišlo. Julija 2025 so pristojni organi celo vložili zahtevo za pridržanje pred deportacijo, a je okrožno sodišče v Hannovru vlogo zavrnilo kot pomanjkljivo. Le nekaj tednov pozneje je bila Liana mrtva. Osumljeni sedaj trdi, da je shizofrenik in je nameščen na psihiatričnem oddelku.

Družina Liane pa se boji, da bi se lahko, kot se je zgodilo v več primerih prosilcev za azil v Evropi, izognil zaporni kazni in bil spoznan za kazensko neodgovornega.

Njena mati je zaradi tega zelo zaskrbljena. V intervjuju za Junge Freiheit je dejala: »Prepričana sem, da bo ušel kazni. Po ‘zdravljenju’ v psihiatrični bolnišnici bo lahko brez slabe vesti živel naprej in storil nova kazniva dejanja — saj bo vedel, da se mora naslednjič le še enkrat pretvarjati, da je duševno bolan.« Spomnila je, da je policija sprva dogodek opisala kot nesrečo ali samomor, česar sama nikoli ni verjela. »Liana je živela za prihodnost. Imela je velike cilje in načrte,« je dejala. Dekle se je izobraževalo za zobno asistentko, igralo klavir in pomagalo vzgajati mlajša brata, potem ko je družina leta 2022 po ruski invaziji pobegnila iz Mariupola. Mati je opozorila tudi na pomanjkanje videonadzora na postaji Friedland in pozvala k namestitvi kamer. Odgovore je iskala tudi pri politikih: »Ni me zanimalo, katera stranka me bo poslušala — važno je bilo, da nisem ostala sama. AfD mi je odprla vrata, me poslušala in moje skrbi vzela resno. Podpirajo nas še danes.« Zahvalila se je tudi CDU ter županu Geisledna, Markusu Janitzkiju, ki je organiziral zbiranje sredstev za pogreb. »Policija je morda ujela osumljenca, toda storilec ne sme biti zgolj hospitaliziran ali poslan nazaj v domovino. Želim, da ostane v priporu in odsluži svojo kazen. Želim pravičnost,« je poudarila.