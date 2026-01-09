Ukiniti dvoživke, ki vam popravljajo avte

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

V Tarči smo včeraj gledali prepir o tem, kako rešiti težave, ker imamo v državi več vrst servisov za avtomobile, ki poslujejo različno.

Imamo državne in različne zasebne servise. Vsi za popravilo avtomobila zaračunajo enako ceno, a zasebni serviserji poslujejo z dobički, državni pa z velikanskimi izgubami. Vsi lastniki avtomobilov pa morajo državnim servisom, ki jih je več, ob pokrivanju izgub plačati še nakupe delavnic, prostorov za uprave in sicer investicije. Pri zasebniki to plačajo zasebniki sami. Če gre za hujšo okvaro, ko je popravilo drago in ga znajo izvesti le na izkoriščevalskem Zahodu, pa zbiramo zamaške.

V Tarči smo poslušali, da je nujno zasebne servise ukiniti ali vsaj močno omejiti, ker ustvarjajo dobičke, kar je nezaslišano in povzroča izgube državnim servisom. V času socializma, ko zasebni servisi niso bili dovoljeni, teh težav ni bilo, so se z nostalgijo spominjali predstavniki države na “idilične čase”, ko smo vozili že Zastave. Predstavniki države so vztrajali, da bodo rezultati državnih servisov, kjer dobro plačane šefe nastavlja država, če bo ukinjena zasebna konkurenca, tudi danes boljši in da je bistveno na tak način ljudem zagotoviti boljše usluge. To, da se ukine zasebna konkurenca je majhna žrtev, da dosežemo velik cilj, smo izvedeli.

Mehaniki, ki so bili v studiu, ki delajo v državnih, popoldan pa še v zasebnih servisih, kar je oblast v preteklosti spodbujala, da bi bilo popravljenih več avtomobilov, po novem pa prepoveduje in veljajo za izkoriščevalce in dvoživke, so bili precej skeptični in so opozarjali, da bo nova ureditev slabša za lastnike avtomobilov, ki morajo že zdaj, ker državna zavarovalnica plača premalo nujnih servisnih storitev, tudi več let čakati na nujna popravila svojih avtomobilov in da se bodo po državi zaradi tega vozilo še več avtomobilov s slabo delujočimi zavorami in drugimi okvarami. Povrhu je voznega parka vse več in vse starejši je in bi morali zagotoviti več in ne manj servisiranja.

A so pri tem predstavniki države in tudi novinarji državne televizije opozarjali, da gre tem dvoživkam za zasebne motive. Dodatne zaslužke, ko delajo več. In celo za dobičke, ki jih v državnih servisih ni. So le velike izgube. Najbolj zvit Fakin je ponudil rešitev, da bi v državnih servisih tem mehanikom nekoliko povišali plače, da ne bi več delali za zasebnike v prostem času.

Preostane lastnikom avtomobilom, ki so odkrili okvaro, sicer še dodatna možnost, ki je oblast (še) ni prepovedala. Čeprav so za servise že plačali državno zavarovanje, a jim to vse bolj pogosto ne zagotavlja servisa iz teh zavarovanj pri državnih servisih ali zasebnikih, ki jih država odpravlja, lahko gredo še k popolnim zasebnikom, kjer pa ne velja zavarovanje, ki so ga že plačali za popravilo avtomobila. In morajo celo popravilo plačati znova. Jim pa ni treba več let čakati na popravilo. Slabost tega je, da si to lahko privoščijo le bogati, še posebej pri večjih okvarah, uveljavljeno pa je, ker je po premožnejših treba udariti in se državi splača. Pa ne gre za avtomobile. Za vaše zdravje gre.