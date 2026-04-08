Ugasnilo življenje znane slovenske novinarke

Piše: C. R.

Danes dopoldne je Slovenijo šokirala vest o nenadni smrti 47-letne novinarke Ane Jud, znane po nekaterih kontroverznih knjigah (Operacija Direkt, Dosje Rokomavhi, Enron).

Novico o njeni smrti je preko omrežja X sporočil njen nekdanji mož Kristjan Lapuh. Zadnje čase se v javnosti ni pojavljala, pred tem je pisala za Reporter, nekoliko prej tudi za Portal Plus. Začela je sicer pri Pop TV, precej let je imela svojo spletno stran, na kateri je pisala o novinarski in politični estradi, pri čemer ni varčevala z besedami.

O njeni smrti je sicer danes odkrito spregovoril Dejan Steinbuch, ki je na spletni strani Reporterja med drugim zapisal: “Podobno se je izogibala pogovoru o svojih duševnih motnjah, ki jih je očitno podcenjevala, zanikala in posledično vse bolj padala v stanje dolgotrajnih depresij, zaradi katerih se je umikala pred svetom, si lajšala bolečine s tabletami in postopoma izgubljala prijatelje.”

Novinar Demokracije Gašper Blažič se spominja njenega pisanja v času t. i. pivovarske afere v letih 2007 in 2008, ko je prišlo do prevzema časopisa Delo s strani Pivovarne Laško, ko so glavno vlogo igrali tedanji predsednik uprave Pivovarne Laško Boško Šrot, Andrijana Starina Kosem (nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo) in Stojan Zdolšek, slednji praktično edini iz te trojice, ki je politično preživel ta vihar – medtem ko se je Boško Šrot znašel v zaporu, ker ga je globoka država žrtvovala v korist Zorana Jankovića, je Zdolšek danes odvetnik Roberta Goloba, sicer Jankovićevega protežiranca in tako ostaja eden politično najbolj vplivnih odvetnikov, poleg družine Čeferin ter Mira Senice. Tako kot Zdolšek pa je tudi Golob zamenjal stran – sprva je spadal znotraj LDS v skupino okoli Igorja Bavčarja, nato pa se je znašel pri Jankoviću, ki je bil z Bavčarjem v sporu. Tudi Bavčar je poleg Boška Šrota pristal v zaporu.

“Omenjeno trojico (Šrot, Kosem, Zdolšek) je Ana Jud pomenljivo imenovala ‘laški reptili’ (tj. plazilci). Gregorja Golobiča je denimo nazivala ‘gaulajter’. Takrat sem vsak dan bral njen blog, nekaj malega sva se dopisovala, tu in tam sem ji dal kakšno idejo. Satira je bila edini način, da smo se vsaj malo sprostili v napetem ozračju. Z Ano pa sem se v živo srečal samo enkrat in sicer na podelitvi Jurčičevih nagrad, mislim, da leta 2007 v Narodni galeriji. To je bilo prvo in zadnje srečanje v živo. Me je pa njen slog nekoliko res nekoliko spominjal na ekonomista dr. Mića Mrkaića,” se spominja Blažič. Mrkaić je bil sicer tudi recezent knjige Operacija Direkt.

Naj počiva v miru.