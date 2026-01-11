Udba o Janezu Janši

Piše: Mag. Igor Omerza

Presneto, pa ja ne že spet, si bodo morda mislili moji bralci (in tudi nebralci), kajti 12. januarja 2026 izide moja že skoraj trideseta knjiga. Njen naslov je »Janez Janša – Kaplar«. Gre za šesto delo v seriji »Velikani slovenske osamosvojitve in Udba«. Ob tem moram poudariti, da sem o Udbi in velikanu slovenske osamosvojitve Janezu Toplišku, kodno zalezovanemu kot Potres, pisal že v knjigi »Od Belce do Velikovca ali Kako sem vzljubil bombo«, a tega takrat še nisem imenoval »osamosvojitvena« serija.

Nehvaležno je pisati o samem sebi. Francoski mislec Blaise Pascal namreč modro pravi: »Niti najpravičnejši človek na svetu ne sme biti sodnik v lastni zadevi.« Še manj to velja zame, ki nisem najpravičnejši na svetu, a nekaj dejstev in podatkov o svoji novi knjigi vendarle lahko povem.

Ta in ostale moje številne knjige o tajni politični policiji (ponarodelo Udbi) so stvarna literatura. Ne izmišljujem si zgodb, ampak se kot pijanec plota držim tega, kar piše v ohranjenih dokumentih. Ob tem naj povem, da življenje piše povesti, ki si jih ne bi mogla izmisliti niti najbolj bujna domišljija. Zato so moje knjige tudi iz žanra političnih trilerjev, a ne izmišljenih, ampak takih, ki temeljijo na stvarnih dogodkih!

Vidimo se v ponedeljek, 12. januarja 2026 ob 17. uri, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani! Uvodna beseda Igor Bavčar. Na predstavitvi bo veliko velikanov slovenske osamosvojitve in tudi JBZ, Davida žal ni več med nami. pic.twitter.com/3Ge6nGJL4o — Stasiland Slovenija (@IgorOmerza) January 9, 2026

Kakorkoli že, moja nova knjiga ima 428 strani. Je bogato ilustrirana. Sem in tja v knjigi zaidem tudi na partijske sestanke ali v pravosodni sistem Jugoslovanske ljudske armade. Tudi KOS (ponarodelo ime za tajno politično policijo jugoarmade) ima svoje mesto v knjigi. Večina v knjigi »nastopajočih« dokumentov je nova, nekaj pa je tudi takih, ki so bili v mojih številnih knjigah o Udbi že objavljeni. Temu se nisem mogel izogniti, če sem hotel podati celovito sliko o odnosu Udbe do Janše, kajti resnici se najbolj približamo s celoto!

V knjigo sem vtaknil popolnoma vse tajne dokumente, v katerih se pojavlja ime Janeza Janše, tudi tiste, v katerih je samo obrobno omenjen. Nisem hotel delati nobene selekcije! Če bi bila ohranjena celotna udbovska dokumentacija, bi seveda moral narediti jagodni izbor.

Ob tem naj poudarim, da je prvi tajni dokument, kjer nastopa Janez Janša, datiran na april 1983, zadnji pa na april 1990. Udbovci so mu dodelili kodno ime Kaplar. Zakaj tako tajno ime zalezovanja? Verjetno zato, ker se je veliko ukvarjal z vojaškimi vprašanji, a v resnici tudi z mirovništvom, s civilnim služenjem vojaškega roka. Na splošni ravni pa je bil eden najpomembnejših »nergačev«, ki so motili mir v nedemokratičnem in propadlem socialističnem režimu. Vojaški vrh Juge ga je dvakrat skušal zapreti, no, enkrat se mu je (proces JBTZ) s pomočjo slovenskih komunističnih politikov in njihove zasebne tajne politične policije (Udbe), to tudi posrečilo!

Prostor mi ne dopušča bolj podrobnega opisa knjige. Zato bi rad pristavil samo še svoj lonček. Poglejmo!

Glavni JBTZ zasliševalec, kosovec Aco Vasiljević je leta 1993 izjavil, do so Bavčar, Janša in Omerza sestavljali skupino z “nedvomno opredelitvijo za samostojno Slovenijo”. Več v knjigi “Janez Janša – Kaplar”, premiera GR, 12. 1., ob 17-ih. Predprodaja https://t.co/D8ofOddsMV pic.twitter.com/fNzL5fHyBH — Stasiland Slovenija (@IgorOmerza) January 11, 2026

Aco Vasiljević, glavni kosovski zasliševalec v procesu JBTZ, je za »Dugo« februarja 1993 dejal: »Mislim, da je (Janša na kosovskih zaslišanjih v priporu junija 1988 na Metelkovi, op. I. O.) pravilno sklepal, da je Služba državne varnosti Slovenije vojski pomagala z informacijo, da je bil dokument ukraden in da bi lahko bil pri njem zato, da bi ga eliminirala s političnega prizorišča. Spomnimo se. Takrat so bile volitve za predsednika mladine in on je bil kandidat. Kasneje so se razmere spremenile in iz sojenja je napravil velik politični kapital, o sebi je ustvaril drugačen imidž, saj je skupaj z Igorjem Omerzo in Igorjem Bavčarjem sestavljal skupino, ki smo ji mi takrat v boljševiškem žargonu rekli meščanska desnica v Sloveniji. Pri njih je dominirala nacionalistična usmeritev in nedvomna opredelitev za samostojno Slovenijo …«

Premiera knjige bo jutri, 12. januarja 2026 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, in sicer v dvorani Urška, ob 17. uri. Uvodno besedo bo imel Igor Bavčar. Parkiranje bo mogoče na ploščadi GR. Knjiga je v predprodaji na dobra-knjiga.si