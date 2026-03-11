Tudi Vesna Vuković trdi, da so posnetki njenega govorjenja ponaredek – in hinavsko poziva k uporu kriminalu

Piše: C. R.

Nekdanja generalna sekretarka Svobode Vesna Vuković trdi, da so posnetki njenih domnevnih pogovorov z drugimi funkcionarji stranke ponarejeni. “Vsebujejo moj glas, ki je bil nezakonito pridobljen in obdelan, ponarejen in prirejen z različnimi orodji,” pojasnjuje. “Kriminalu, ki si želi podrediti državo, se je treba odločno upreti,” poziva.

V zadnjih dneh je bilo na anonimnem Facebook profilu in v javnosti objavljenih več posnetkov, ki so predstavljeni kot domnevni pogovori Vuković z različnimi osebami, zlasti funkcionarji Gibanja Svoboda.

“S tem želijo neznani storilci v javnosti vzbuditi vtis, da sem se z domnevnimi sogovorniki pogovarjala o različnih vsebinah, čeprav pogovorov s takšno vsebino z navedenimi sogovorniki nikoli ni bilo. Vsa podtikanja, ki mi jih skušajo na nezakonit način pripisati neznani storilci, med katerimi so recimo navedbe o domnevnem financiranju Urške Klakočar Zupančič, ki je pred vstopom v politiko sploh nisem poznala, odločno zanikam kot popolnoma izmišljena,” je bila jasna Vesna Vuković v odzivu na posnetke.

Kot je navedla, je v minulih dneh pred državnimi organi in drugimi institucijami sprožila več postopkov in odvetniško pisarno pooblastila za vodenje nadaljnjih pravnih postopkov.

“Nezakoniti in ponarejeni posnetki domnevnih pogovorov so ob napadu na moje dobre ime in osebno dostojanstvo namenjeni tudi manipulaciji javnosti in umetnemu ustvarjanju afer v volilnem obdobju. Tarča teh napadov je brez dvoma politična stranka Gibanje Svoboda, katere funkcionarka sem bila,” je še navedla Vuković.

Ob tem je zatrdila, da v politiki ne deluje več od aprila 2024, kot državljanka pa pričakuje, da bodo državni organi odkrili izvajalce in naročnike teh objav. Ti želijo po njenem prepričanju s pomočjo skupin iz tujine in uporabo nezakonitih, celo kriminalnih metod “vplivati na volitve, blatiti posameznike ali jih celo izsiljevati v dobro politične opcije, ki si od izmišljenih afer in blatenja političnih nasprotnikov obeta politične koristi”.

“Kriminalu, ki si želi z najbolj nizkotnimi prijemi podrediti državo, se je treba odločno upreti,” je še pozvala.

V začetku tega tedna se je sicer v Domžalah v enem od lokalov sestala z Damirjem Črnčecem, kar seveda pomeni, da je njen odziv neverodostojen. V preteklosti smo že pisali o tem, kako je Vukovićevo financiral tudi GenI.