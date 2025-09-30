Tudi verske skupnosti pozivajo k oddaji podpisa za referendum o zakonu o prostovoljnem končanju življenja

Predstavniki sedmih verskih skupnosti v državi so pozvali k oddaji podpisa za referendum o zakonu o prostovoljnem končanju življenja. Prepričani so, da zakon v slovensko zakonodajo vnaša možnost samomora s pomočjo, kar po njihovih navedbah ni sprejemljivo, saj ima “vsako življenje vrednost”.

Poziv k oddaji podpisa so podpisali predstavniki Binkoštne cerkve, Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi, Islamske skupnost v RS, Judovske skupnosti Slovenije, Katoliške cerkve, Makedonske pravoslavne cerkve in Srbske pravoslavne cerkve.

Kot navajajo v skupni izjavi, družba kljub napredku medicine ostaja odgovorna za pomoč trpečim. Tem je treba namesto uvajanja možnosti za predčasno končanje življenja zagotoviti lajšanje bolečin, celovito paliativno oskrbo ter podporo bolnim in njihovim družinam.

Prepričani so, da ima vsako življenje vrednost, uvajanje samomora s pomočjo pa bi pomenilo nevarno razlikovanje med vrednim in nevrednim življenjem ter odstop od skrbi za ranljive, so zapisali.

Tudi zdravniška stroka, kot navajajo, opozarja, da pomoč pri samomoru ali evtanazija nasprotuje osnovnemu poslanstvu zdravnika, ki je ohranjanje življenja, hkrati pa zdravniki menijo, da bi predlog pomenil prekoračitev meje med naravno smrtjo in usmrtitvijo ter opozarjajo na visoka tveganja zlorab. “Zato vodje verskih skupnosti pozivamo vernike in vse ljudi dobre volje, naj oddajo podpise za zakonodajni referendum. Skupaj vztrajajmo pri spoštovanju dostojanstva vsakega človeka in pri prizadevanju za dostojanstvene odgovore na pereča vprašanja ob koncu življenja,” so zapisali.

Pobudo za začetek postopkov za razpis referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je podala skupina nasprotnikov zakona pod vodstvom Aleša Primca, ki si je nadela ime koalicija proti zastrupitvi bolnikov. Zakon, ki ga je sprejela vladajoča koalicija, bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi. Pobudniki referenduma vidijo zakon kot krivičen in nehuman, očitajo mu tudi kršitev ustave, po kateri je človekovo življenje nedotakljivo. Da bi bil referendum razpisan, morajo pobudniki do 5. oktobra zbrati 40.000 overjenih podpisov.