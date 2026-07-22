Tudi urad Pirc Musarjeve posloval “po domače”? Tole sporoča Računsko sodišče RS

Piše: G. B.

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja Urada predsednika Republike Slovenije. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Urada predsednika Republike Slovenije v letu 2024, so sporočili s sodišča.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Urada predsednika Republike Slovenije v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom, ker je ugotovilo, da je v naslednjih primerih posloval v neskladju s predpisi, notranjimi akti in pogodbenimi določili:

funkcionarja ni napotil na varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov, čeprav je bilo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov v sistemizaciji delovnih mest določeno kot posebni pogoj za zasedbo navedene funkcije;

javni uslužbenki je napačno upošteval napredovalno obdobje in ji posledično nepravilno določil plačni razred ter ji v letu 2024 izplačal za ocenjenih 1.282 evrov previsok znesek;

trem javnim uslužbencem je odredil nadurno delo v obsegu, ki je presegal zakonsko dovoljen obseg 20 ur nadurnega dela na mesec;

zaposlenemu je odrejal in izplačal vsakomesečno stalno pripravljenost, čeprav potreba za to ni bila izkazana v obsegu, ki bi utemeljeval njeno odreditev;

v razpisno dokumentacijo je vključil pogoj, ki je presegel zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik ustrezne tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila;

v dveh primerih je v pogodbah napačno določil indeks cen za valorizacijo denarnih obveznosti;

plačal je račun v znesku 9.565 eurov za izdelavo aplikacije za beleženje dogodkov in obveznosti, čeprav pogoj za prevzem storitev in s tem za plačilo v celoti ni bil izpolnjen;

v enem primeru oddaje evidenčnega javnega naročila je k oddaji ponudbe povabil zgolj enega ponudnika, pri čemer ni pridobil informacij o cenah zadevnih storitev in o tem ni naredil pisnega zaznamka;

v več primerih evidence uporabe službenih vozil niso vsebovale vseh predpisanih podatkov;

enega refundacijskega zahtevka ni izstavil, enega pa ni plačal v istem proračunskem letu.

“Računsko sodišče od Urada predsednika Republike Slovenije ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je Urad predsednika Republike Slovenije med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti. Računsko sodišče je Uradu predsednika Republike Slovenije podalo priporočilo za izboljšanje poslovanja,” so še sporočili.

Celotno revizijsko poročilo je na voljo TUKAJ.

Kar pomeni, da je predsednica Nataša Pirc Musar v dosedanjem obdobju v svojem uradu poslovala precej “po domače”.