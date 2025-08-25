Tudi po anketi Pop TV volivci bežijo od Svobode

Piše: Spletni časopis

Izgubo volivcev Svobode Roberta Goloba, predvsem pa Resni.ce Zorana Stevanovića in Piratov Jasmina Feratovića, obema bi stranki izpadli iz parlamenta, je pokazala včeraj na POP TV objavljena raziskava Mediane, če jo primerjamo z meritvijo iste agencije za časopis Delo dva tedna prej.

Piratom se je delež celo več kot prepolovil, Resni.ci nekoliko manj. Od majhnih in novih strank bi po tej meritvi za POP TV v DZ prišli le Demokrati Anžeta Logarja, a z najmanj poslanci in s tokrat nižjim deležem od Levice Aste Vrečko.

Med majhnimi strankami, ki so blizu praga, se je okrepila Vesna, ki pa ne bi dosegla praga. So pa dodatne volivce zadnja dva tedna pridobile SDS Janeza Janše, SD Matjaža Hana, Levica in NSi, kjer se z vrha poslavlja Matej Tonin. Tik pod pragom za vstop v parlament pa so ob Vesni in Resni.ci še v SNS Zmaga Jelinčiča, v tej stranki je bil nekoč tudi Stevanović.

Ni še jasno, kakšen bo vpliv polemik, ki jih je sprožil podjetnik Aleš Štrancar, ki ostro kritizira premiera Roberta Goloba in to tako ostro, da je ta to razumel kot poziv k likvidaciji. To kritiko:

Hkrati pa je v NSi Štrancar podprl kandidaturo Antona Hareja iz Nove Gorice proti kandidatu vrha stranke Jerneju Vrtovcu. Med drugim z oceno, da bi ta stranko vrnil bliže tradiciji Andreja Bajuka kot “škrabčevi fantki”.

Na volitvah bi relativno zmago z veliko prednostjo slavila SDS, sledila bi že s krepkim zaostankom Svoboda, kaj bi bilo pa nižje, pa ni povsem jasno, ker ob vrenju v NSi nastajajo tudi nove stranke, denimo Prebiličeva in Socialisti Mihe Kordiša, Levica pa je že sporočila, da bo na volitvah nastopila skupaj z Vesno. Vsega tega Mediana v svojih raziskavah še ne upošteva. Na posnetku sta Golob in “vstajnik” iz Kranja Stevanović, ki jima trenutno ne kaže najbolje:

Zoran Stevanović in Robert Golob Foto Zajem zaslona na X

Bolj dolgoročen prikaz rezultatov različnih meritev kaže relativno stabilna razmerja med največjimi strankami, različni rezultati pa so posledica različnih vprašalnikov in verjetno tudi velikih napak meritev, ki jim ne smemo verjeti in zaupati, ker še zadnje tedne pred volitvami pogosto povsem zgrešijo rezultate.

Ko gre za najbolj čislane politike na Levici, ki so tradicionalno na vrhu po meritvi Mediane za POP TV, na vrhu ostaja Nataša Pirc Musar, ki ji helikopterskega poleta na državno proslavo iz dopusta v Istri in nazaj volivci očitno (še) niso preveč zamerili. To je lestvica desetih politikov, pretežno z leve, ki jih imajo na POP TV trenutno najraje:

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.