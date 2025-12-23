Tudi Ninamedia slabo kaže Svobodi

Piše: Spletni časopis

Svoboda Roberta Goloba je s 26,1 odstotka daleč za SDS Janeza Janše s 33,7 odstotka tudi po meritvi Ninamedie za Dnevnik, objavljeni na dan, ko je predsednica republike Nataša Pirc Musar napovedala, da bo volitve poslancev razpisala za 22. marec.

Ninamedia v svoji v anketi ob petih parlamentarnih strankah ponuja le še Demokrate Anžeta Logarja. V vprašalniku pa ni množice drugih novih in manjših stranka. Na volitvah pred skoraj štirimi leti je Svobodo, če upoštevamo tudi deleže SAB in LMŠ, volilo 40,8 odstotka volivcev, zdaj bi jo po Ninamedii 26,1. SDS je pred štirimi leti voli 23,5 odstotka volivcev, zdaj bi jo 33,7 odstotka, je izmerila Ninamedia. Visoka deleža obeh strank, če ju primerjamo z meritvami Mediane, sta posledice vprašalnika, ker Ninamedia meri le pet parlamentarnih strank, ki jim je dodala Demokrate. Demokrati Anžeta Logarja znižujejo delež predvsem SDS, katere člana sta bila nekoč Logar in Eva Irgl. V deleže Svoboda pa bi lahko posegli Resni.ca, Prerod in podobni, če bi jih ponudili. A jih ne. Kot še vrste drugih strank ne.

Primerjava meritev Ninamedie za Dnevnik in Mediane za TVS, ki sta bili objavljeni skoraj hkrati, je takšna:

Obe anketi kažeta, da Svobodi za zdaj niso pomagali na vrat na nos izplačani zimski regresi vsem zaposlenim, zimski dodatki upokojencem in milijoni evrov, ki potujejo proti medijskim tajkunom in sicer državno obvladovanim medijem. Pa vse druge nenadne intervencije, ko gospodarska rast strmoglavlja.

A do volitev je še tri mesece in veliko je še mogoče.

Ko opravijo svojo redno anketo pa anketiranim Ninamedia ponudi še dodatno. Pove jim, da jim bodo ob že znanih strankah navedli še nekatere nove stranke, ki so že ali še bodo nastale. In potem jim ponudijo stranke, ki obstajajo že desetletja in tudi novejše. Način vpraševanje vpliva na rezultat. Tudi po tej dodatni meritvi Ninamedie je Svoboda za SDS, na tretjem mestu pa Demokrati. Sledijo SD, Levica in Vesna, Prerod, NSi, Resnica, Pirati, SLS, SNS… Da imajo v dodatni meritvi drugačen vrstni red že na vrhu, na tretjem mestu, kjer je po redni meritvi SD, po dodatni pa Demokrati, diskreditira merjenje. Primerjava (redne) meritve Ninamedie z drugimi zadnje mesece kažejo skok popularnosti vseh petih parlamentarnih strank in Demokratov v primerjavi z drugimi meritvami, kar je posledica tega, ker drugih strank v vprašalniku ne ponujajo.

Ninamedia ponuja tudi preračun sedežev po parlamentu, če bi izšlo po tej njihovi meritvi, ki pa je neresna, ker ne vključuje vseh pomembnih strank. Večino bi SDS po tej meritvi lahko zbrala že, če se poveže z Demokrati in NSi.

A preprosto je, ker je bilo ponudbe malo. Dejansko pa ni mogoče sklepati nič.

Po dodatni meritvi so tudi ta razmerja sil drugačna.

Opozorilo: Meritvam javnega mnenja ne smemo verjeti. Povsem so zgrešile ob obeh zadnjih referendumih in na evropskih volitvah. Vsakič, to je trikrat zapored, so udarile mimo v prid vladnih strank, torej levice. Za del podjetij, ki izvajajo merjenja, je znano tudi, da jih plačujejo tisti, ki jih merijo ali da so poslovno ali politično povezani s politiki vladnih strank.

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.