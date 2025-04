Tudi mainstream mediji priznavajo, da tehnološki velikani zapuščajo Slovenijo

Piše: Moja Dolenjska

V zadnjem času velik trend selitve poslovodstev večjih podjetij iz Slovenije na Hrvaško in v Srbijo, je v soboto poročalo Delo. Iz Slovenije se tako selijo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, to pa slabi sodelovanje teh podjetij z lokalnim okoljem, zmanjšuje prenos znanja in znižuje prihodke v proračun.



Zapisali so, da bo Perutnina Ptuj skupine skrbela iz Zagreba. Med podjetja, ki svoje oddelke ali poslovodstvo selijo zunaj Slovenije, so tudi Microsoft, SAP, PwC, Oracle in Cisco. A1 Slovenija je lani združilo slovensko in hrvaško upravo, podobno tudi Lidl. Na Hrvaškem imajo sedeže tudi številne mednarodne korporacije, med njimi L’Oréal in Rauch. Vse to pomeni, da Slovenija izgublja.

Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager, je ob tem na omrežju X zapisala:

“Slovenija izgublja pomembno vlogo na zemljevidu mednarodnih tehnoloških korporacij. Podjetja postopoma selijo vodenje operacij v tujino, kar ima dolgoročne posledice tako za domače gospodarstvo kot za razvoj visokokvalificiranih delovnih mest.

Če Slovenija želi, da jo globalna podjetja znova prepoznajo kot strateško lokacijo, bo morala bistveno izboljšati pogoje za poslovanje, posodobiti davčno politiko in predvsem razviti dolgoročno vizijo tehnološkega razvoja.”

Eden od sledilcev pa je dodal: “M smo bili primorani seliti firmo v Avstrijo, operacije za SLO (razen za legacy clients) pa v Hrvaško. Bi z veseljem ostali v Sloveniji, ne bi bila socialistično-komunistična vukojebina uzurpirana by #levčki A pač je, kar je.”