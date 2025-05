Tudi Glas upokojencev poziva k udeležbi na referendumu ter glasovanju PROTI

Piše: Moja Dolenjska, C. R.



Več tisoč državljanov in državljank se je včeraj na Trgu republike v Ljubljani zbralo že na 18. vseslovenskem protestnem shodu. Zbrane so pozvali, da na nedeljskem referendumu o dodatku k privilegiranim pokojninam peščici posameznikov glasujejo proti, kritični pa so bili tudi do predloga nove pokojninske reforme, ki obstoječe in nove upokojence še globlje potiska v revščino.

Na referendumu bomo “glasovali proti, saj to ni zakon za ljudi, to je zakon samo za določeno peščico posameznikov”, je dejal podpredsednik in glavni regijski koordinator stranke Glas upokojencev Andrej Peterle. “Ne zahtevamo privilegijev. Zahtevamo le pošteno in dostojno življenje,” je dejal Peterle. “Medtem ko mi životarimo, si ta vlada piše zakone samo zase,” je izpostavil in dodal, da je zakon krivičen. “Mi enostavno takemu zakonu pravimo: NE! Glasovali bomo PROTI!”

O izzivih, s katerimi se zaradi nizkih pokojnin soočajo upokojenci, je spregovoril tudi predsednik stranke Glas upokojencev Pavel Rupar. Dejal je, da so v stranki pripravili zakon, ki bo popravil krivice upokojencev, ki so se med letoma 2012-2023 upokojevali z diskriminatornim odmernim odstotkom pokojnine 57,25 odstotka.

Predlog zakona po besedah predsednice sveta stranke Alenke Orel med drugim predvideva ponovni izračun pokojnin po pravičnih in enakih merilih, povračilo razlike “za vse mesece in leta krivice”, možnost dokupa delovne dobe, ki jo je država omogočila šele po letu 2023, in odpravo diskriminacije po spolu in po datumu upokojitve.

Za glasovanje proti na nedeljskem referendumu je pozval tudi solastnik in direktor medija Nova24TV Boris Tomašič. Prepričan je, da v nedeljo volivci ne bodo glasovali samo proti privilegijem in boljšim pokojninam za upokojence, ampak tudi proti vladi. “Gremo na referendum, gremo na protest, gremo na volitve in vrnimo normalno Slovenijo,” je pozval zbrane.

Pozivom o glasovanju proti nedeljskemu referendumu se je na shodu pridružil tudi poslanec SDS Zvone Černač. “Svobodnjaki pravijo, da se na tem referendumu ne bo odločalo o ničemer, češ tudi če bo ta zakon v nedeljo zavrnjen, ostane v veljavi zakon iz leta 1974. Zaradi teh manipulacij in zaradi tega, ker smo prepričani, da bo ta zakon v nedeljo z močnim glasom proti zavrnjen, smo v SDS ta teden vložili predlog zakona, ki odpravlja zakon iz leta 1974,” je dejal.

Na protestu sta zbrane nagovorila še sindikalna predstavnica Milena Koselj Šmilt in predstavnik mladih Gregor Jošt.

Sicer pa je na 18. vseslovenskem protestnem shodu odmevalo: “Vrnimo normalno Slovenijo.”

Več o shodu lahko preberete na povezavi: https://nova24tv.si

