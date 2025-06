Tudi Francija si za zdaj še ne upa priznati Palestine

Piše: C. R.

“Francija je odločena priznati Palestino, vendar tega ne bo storila sama,” je dejal Barrot. Pojasnil je, da si namreč Pariz ne želi, da bi bilo priznanje zgolj simbolično dejanje, temveč si želi s tem “spremeniti stvari”.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v zadnjem času večkrat omenil možnost priznanja Palestine, kar da bi lahko naslovili na prihajajoči mednarodni konferenci v New Yorku na temo rešitve dveh držav.

Na dogodku si bo Francija po besedah Barrota prizadevala zlasti za zavezo Palestinske uprave in arabskih držav v regiji k “odstranitvi vseh ovir za ustanovitev in obstoj palestinske države”. Kot je dejal, se nadejajo, da bo njihovo priznanje k temu spodbudilo druge države. Menil je tudi, da bi morale države, ki ne priznavajo Izraela, to storiti.

V pogovoru je prvi mož francoske diplomacije poudaril tudi, da je obravnava vprašanja razorožitve palestinskega islamističnega gibanja Hamas absolutna nujnost. Po njegovi oceni namreč brez tega ni prihodnosti in stabilnosti za Gazo in Palestino nasploh.

Ko je Macron aprila napovedal, da bi lahko Francija junija priznala Palestino, je iz Izraela sledil pričakovan odziv, da bi bila to velika nagrada za Hamasov terorizem. Odnosi med državama so se dodatno skrhali zlasti po zaslugi vse glasnejših Macronovih kritik izraelskega ravnanja v Gazi in domnevne blokade pomoči prebivalcem razdejane enklave.