Trumpova diplomatska delegacija prispela v Venezuelo – Trump za prihodnji teden napovedal srečanje z opozicijsko voditeljico Mario Corino Machado

Piše: C. R., STA

Skupina ameriških diplomatov in varnostnih uradnikov je v petek pripotovala v Venezuelo na pogovore o ponovnem odprtju veleposlaništva v Caracasu, je sporočil State Department. Predsednik Donald Trump pa je za prihodnji teden napovedal srečanje z opozicijsko voditeljico Mario Corino Machado, ki želi z njim deliti svojo Nobelovo nagrado za mir.

Venezuelska vlada je v petek potrdila, da so ameriški diplomati prispeli, in napovedala, da bo tudi sama poslala delegacijo v ZDA, ni pa še določila datuma.

Vlada začasne predsednice Delcy Rodriguez, ki je prevzela oblast po tem, ko so ZDA pred tednom dni zajele predsednika Nicolasa Madura, je sporočila, da bo raziskala diplomatske možnosti v odnosih z vlado ZDA, cilj pa je ponovna vzpostavitev diplomatskih misij v obeh državah, poroča televizija CBS.

Ameriško delegacijo, ki je odpotovala v Venezuelo, vodi začasni odpravnik poslov v Kolumbiji John McNamara, v njej pa so diplomati iz enote za Venezuelo, ki ima sedež zunaj države in deluje od zaprtja tamkajšnjega veleposlaništva ZDA leta 2019. Ameriški uradniki pravijo, da še ni bila sprejeta nobena odločitev o tem, ali in kdaj bo veleposlaništvo ponovno v celoti odprto.

Trump je po zajetju Madura sicer dejal, da bo sedaj sam vodil Venezuelo, glede Machado pa, da opozicijska voditeljica v domovini ne uživa zaupanja. Machado je potem pred dnevi v intervjuju za televizijo Fox News ponudila, da bi delila svojo Nobelovo nagrado za mir s Trumpom, kar je ta z navdušenjem sprejel.

Predsednik ZDA je na srečanju z direktorji naftnih podjetij v petek napovedal, da se bo prihodnji teden sestal z Machado, kar mu je “v čast”. Obenem pa se je pritožil, ker lani ni dobil Nobelove nagrade za mir, čeprav je po lastnih besedah končal osem vojn po svetu.

Napovedal je tudi, da se bo v začetku februarja srečal s predsednikom Kolumbije Gustavom Petrom, ki mu je po zajetju Madura grozil s podobno usodo, če ne zaustavi pritoka kokaina v ZDA. Pred dnevi sta govorila po telefonu in Trump je dejal, da je bil Petro spoštljiv. Povabil ga je na obisk v Belo hišo in na pogovor o odprtih vprašanjih.

Predstavniki naftnih podjetij po srečanju s Trumpom brez zavez glede nafte v Venezueli

Predstavniki naftnih podjetij po petkovem srečanju s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom niso podali zavez glede načrta o prevzemu in obnovi venezuelske naftne industrije, potem ko so ZDA pred tednom dni napadle Venezuelo in zajele predsednika Nicolasa Madura. Trump je pred srečanjem sporočil, da želi zagotovila o vložku 100 milijard dolarjev.