(TRIBUNA) Pogovor v studiu je vodil kar Janković in ne novinarka nacionalne TV-hiše, kar bi bilo edino prav!

Piše: prim. Janez Remškar, dr. med., predsednik Zbora za republiko

Odmevi 12. decembra 2025 na RTV Slovenija so jasno pokazali, kdo in kakšen politik je Zoran Janković. Pogovor z novinarko je pokazal, kaj gospod ali tovariš meni o delu državnih preiskovalnih organov in tožilstva!

Edina resnica je njegova resnica. Po tem me spominja na nekdanje in sedanje diktatorje, ki so imeli v preteklosti in imajo tudi danes vedno prav. Da! Vedno imajo prav, ker jim to omogoča načrtno zasnovana ohlapna zakonodaja in delo sodišč, ki brez dvoma niso doživela tranzicije. Ker je tako, je njihov nastop lahko samozavesten, celo agresiven. Pogovor je vodil župan Janković, vabljen v Odmeve, in ne novinarka nacionalne TV-hiše, kar bi bilo edino prav! Voditeljica Odmevov je postavljala vprašanja boječe, sramežljivo, kot da se ne spodobi do sedaj nedotakljivemu politiku postavljati vprašanja! Vsako od teh vprašanj je zvenelo bolj kot opravičilo, »saj veste , to vas moram vprašati« kot javno osebnost. In res! Janković kot javna osebnost že celih 19 let v Ljubljani odloča o vsem. V zadnjih letih se je vpliv z vse večjim približevanjem Slovenije Balkanu, kjer ima ljubljanski župan velik vpliv, razširil na celotno Slovenijo!

Nikoli do epiloga na sodiščih

Ob tem je gospod preiskovanec v številnih, po njegovem nameščenih aferah, brez prask preživel številne sodne procese in s sodišč vedno odkorakal kot zmagovalec! Za sodišča je nedotakljiv. Ne da se mi to dozdeva, to je dejstvo! Zame je vprašanje, kako je to mogoče. Enako bi se morali vprašati vsi v Ljubljani in v zadnjem času vsi v Sloveniji! Enako vprašanje bi si morala postaviti tudi preiskovalna in tožilska stroka! Kako je mogoče, da mu preiskovalci »najdejo številne, blago rečeno, nepravilnosti, vredne preiskave«, ki v naslednjem koraku zahtevajo posredovanje tožilcem. Slednji presodijo, da je to potrebno posredovati sodišču, a na tej stopnji se pri gospodu Jankoviću kot županu Ljubljane vse konča. Sodniki odločijo, da preiskovalci niso ravnali v skladu z zakoni, enako menijo, da so tožilci prav tako odločali brez argumentov in proces se na sodišču konča brez obsodbe župana kljub obsežnemu spisu sumljivih dejanj! Zanimivo! Ali so preiskovalci nesposobni ali nimajo znanja in si celo izmišljujejo stvari? Enako velja za tožilce. Očitno imamo na teh mestih amaterje, ki niso usposobljeni reševati nekoliko bolj zapletenih zadev.

Zakaj Jankovića potrebujejo?

Zanimivo dejstvo je, da se to dogaja oziroma stalno ponavlja pri gospodu Jankoviću. Na teh mestih imamo torej same nesposobneže! Zanimivo pa je tudi, da jih v vseh teh letih nismo dodatno izobrazili, usposobili, kajti stvari se dogajajo že leta! Zanimivo je, da jih ne odstranimo, ker so nesposobni in tako trošijo državni denar. Saj gre očitno za napake! To bi si lahko mislili glede na odločitve sodišč, kajti odstotek »nepravilnih obtožb« gospoda Janković je previsok! Zanimivo je tudi, da v osrednjih medijih o teh napakah v tem smislu mediji sploh ne pišejo. Po drugi strani se ob vsaki nesreči, napaki v zdravstvu razpišejo zelo obsežno. Vsakdo ki razmišlja, bi lahko v žargonu rekel, da v organih pregona in na sodiščih »nekaj ne štima«. In kaj je to, kar »ne štima«? To je dejstvo, da sta v tem trenutku v smislu pregona pri nas nedotakljiva predsednik vlade in ljubljanski župan. Politična levica, nasledniki revolucionarjev, pred volitvami oba nujno potrebuje, če hoče obstati na oblasti. Leva politična opcija potrebuje povezave z Balkanom! Skuša nas, čeprav so bili ob osamosvojitvi »zelo zagreti za osamosvojitev« , čim prej vrniti pod okrilje Balkana. Volivcev, ki so bili »izbrisani«, ob dodatnih prišlekih, ki so pridobili naše državljanstvo, ter ponosnih naslednikih revolucionarjev, ki v letu 1990 niso bili za samostojno Slovenijo in so še vedno nagnjeni k Balkanu, je veliko in na to računajo ti »zlagani osamosvojitelji«, nasledniki revolucionarjev!

Finančno ozadje Jankovićevega imperija

Da se ta naklonjenost in želja realizira, potrebuje leva politika nepreverljiva finančna sredstva, ki prihajajo z Balkana, morda iz Rusije. Tako naivcem v Sloveniji prikazujejo Potemkinove vasi (Stožice, bazen v Tivoliju, lepo središče glavnega mesta, polno tujcev, z »obveznimi trubači«) ter bolj ali manj zanemarjene in neurejene druge dele Ljubljane). Po drugi strani se s pomočjo osrednjih medijev in PR-akcij oblastniki hvalijo s sprejetimi zakoni, ki bodo ostali le črka na papirju (zakon o kakovosti v zdravstvu, zakon o zdravstveni dejavnosti) in naredili veliko škodo z vse večjimi obremenitvami gospodarstvu. Vse to z namenom, da lahko dajejo socialno pomoč nepregledno, nekje celo v škodo pomoči potrebnim, kot kažejo zadnji primeri z Romi.

Za konec. Spoštovane Slovenke in Slovenci, naj vam bo jasno. G. Janković dela vse prav, v skladu z zakoni, čeprav preiskovalci in tožilci najdejo cel kup dejanj, ki podajajo jasne sume, da niso v skladu z zakonodajo, integriteto, a sodišča v Sloveniji pri g. Jankoviću vedno ugotovijo, da se vsi preiskovalci in tožilci motijo! Nekdo nas ima za norca! Zanimivo bi bilo vse to skupaj preveriti z neodvisnimi sodniki, če jih sploh še imamo v Sloveniji!