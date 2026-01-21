Tri leta in pol mineva od izbruha afere Fotopub, sodišču pa še ni uspelo vročiti obtožnice Dušanu Smodeju

Piše: Ž. N.

Čeprav je škandal Fotopub v javnosti izbruhnil že pred tremi leti in pol, sodišče nikakor ne more vročiti obtožnice kulturniku Dušanu Josipu Smodeju, ki brez ovir deluje na tujem kot publicist in kurator, sodeč po objavah pa prav tako potuje po afriški in evropski celini.

Februarja lani je bila zaradi kaznivih dejanj spolnega nasilja, lahke telesne poškodbe in omogočanja uživanja prepovedanih drog vložena obtožnica proti direktorju festivala Fotopub. Zoper obtožnico je bil po poročanju Dela na Okrožno sodišče v Ljubljani podan ugovor, a navkljub temu to ni zaustavilo postopkov.

Da Dušan Josip Smodej živi v tujini, konkretno v Benetkah, se je na presenečenje marsikoga izkazalo septembra lani v primeru druge izvršilne sodne zadeve na Okrajnem sodišču v Novem mestu. V zvezi s primerom je sodišče odločilo, da se mu sodna pisanja vročajo z objavo na sodni deski. Vendar je bila izvršba nato ustavljena, je sporočilo Okrajno sodišče v Novem mestu.

“S podatkom o pravnomočnosti obtožnice ne razpolagamo, domnevnih medijskih navedb pa v okviru določil ne moremo komentirati,” so v zvezi z nekaterimi spletnimi ugibanji o pogajanju z obtoženim za prej omenjeni medij sporočili iz ljubljanskega okrožnega državnega tožilstva, ki je lani proti Smodeju vložilo obtožnico. Pojasnili so, da lahko podajo zgolj informacije o navedbi kaznivega dejanja in izvršenih državnotožilskih ukrepih.

“Pristojni državni tožilec je proti eni fizični osebi na Okrajno sodišče v Ljubljani vložil obtožni predlog zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije,” so na tožilstvu pojasnili glede druge ovadbe, ki je bila v luči afere vložena decembra 2023. Konkretno je bila vložena “zaradi spornega poslovanja društva ter dolgov do (pod)izvajalcev in poslovnih partnerjev.” Kot je znano, je Smodej predstavljal zakonitega zastopnika društva, “zagrožena kazen po prvem odstavku 211. člena kazenskega zakonika, po katerem je bil vložen obtožni predlog, pa je do tri leta zapora.”

Obtožnica še ni pravnomočna

Obtožnica za dejanja spolnega nasilja, prepovedanih drog ter lahke telesne poškodbe po navedbah Okrožnega sodišča v Ljubljani Smodeju še ni bila vročena in to navkljub znanemu naslovu bivanja v sosednji Italiji. “Obtožnica še ni pravnomočna in trenutno potekajo aktivnosti sodišča za vročitev obtožnice,” so namreč pojasnili.

Glavni akter afere Fotopub, ki za spletni medij Il Segno zadnje mesece piše kulturne recenzije, ni želel odgovoriti na novinarska vprašanja o domnevnih pogajanjih s tožilstvom. Sodišče pa sicer ni izdalo, če je morebiti sprejelo odločitev, da najame detektiva, ki bi Smodeju vročil obtožnico. Slednje je pomembno, saj se z vročitvijo lahko nadaljujejo postopki zaradi domnevnih spolnih in drugih kaznivih dejanj.