Tragikomika: Vlada očitno želi pridružitev Slovenije tožbi Južnoafriške republike proti Izraelu – bo sledila prekinitev diplomatskih stikov?

Piše: Gašper Blažič

Slovenija namerava okrepiti odnose s Palestino, potem ko jo je junija lani priznala kot neodvisno in samostojno državo, so včeraj sporočili z vlade, potem ko je premier Robert Golob ob prvi obletnici priznanja dajal pompozne izjave za medije. Vse to pa pomeni, da je Palestina za vlado Roberta Goloba prioriteta, ne samo v zunanji politiki, ampak tudi na drugih področjih.

Memorandum v ta namen bosta strani predvidoma podpisali ob robu mednarodne konference za uresničitev rešitve dveh držav, ki bo med 17. in 20. junijem v New Yorku. Kot so pojasnili na vladi, je Slovenija s priznanjem Palestine prevzela odgovornost za nadaljnjo krepitev odnosov z njo, zato bosta strani ob robu omenjene konference podpisali memorandum o soglasju med vladama Slovenije in Palestine o razvoju odnosov. S podpisom bosta državi vzpostavili formalni okvir za sistematičen dialog, redno politično posvetovanje in razvoj praktičnega sodelovanja. Za izvajanje in spremljanje dogovorov bo v 12 mesecih po podpisu ustanovljen skupni odbor s sopredsedovanjem obeh strani, ki bo pripravljal programe, akcijske načrte ter predlagal sklenitev sporazumov, so dodali.