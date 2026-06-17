Tole je znano o letošnji osrednji proslavi za dan državnosti

Piše: G. B., C. R.

Državna proslava ob 35. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije bo v sredo, 24. junija 2026 od 21.10 do predvidoma 23. ure na Trgu Republike v Ljubljani.

Slavnostna govornika bosta predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša.

Letošnja proslava ima poseben pomen, saj obeležujemo 35 let od zgodovinskih dogodkov, ki so Slovencem prinesli lastno državo. Dne 25. junija 1991 sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, dan kasneje pa je bila na Trgu republike slovesno razglašena samostojna slovenska država. Le nekaj dni pozneje je slovenski narod v osamosvojitveni vojni svojo odločitev tudi uspešno obranil, so sporočili iz UKOM-a.

Scenarij proslave je pripravil Igor Pirkovič, režijo pa podpisuje Roman Končar.

Prireditveni prostor na Trgu republike bo zasnovan kot sodoben večambientalni oder, ki bo s pomočjo video projekcij in LED-zaslonov obiskovalcem ter televizijskim gledalcem omogočil celovito doživetje zgodbe o nastajanju slovenske države. Posebno mesto bo namenjeno avdiovizualnemu prikazu ključnih mejnikov slovenske demokratizacije in osamosvojitve – od znamenite Nove revije do razglasitve neodvisnosti Republike Slovenije.

Kulturno-umetniški program bo skozi glasbo, poezijo, ples in pripoved slavil domovino ter njene ljudi. Na odru bodo nastopili vrhunski slovenski umetniki in umetnice različnih generacij, ki bodo s svojimi interpretacijami povezali zgodovinski spomin z ustvarjalno močjo sodobne Slovenije. Posebna pozornost bo namenjena mladim ustvarjalcem, ki predstavljajo prihodnost slovenskega kulturnega prostora.

Pomemben del programa bodo nove glasbene stvaritve, nastale posebej v čast vrednotam slovenske osamosvojitve in državnosti. Pri izvedbi bodo sodelovali Simfonični orkester in Mešani pevski zbor Crescendo ter Otroški pevski zbor Osnovne šole Alojzija Šuštarja. Glasbeni program bo prežet z domoljubno vsebino, recitali pa bodo obudili misli in besede velikanov slovenske književnosti, med njimi Srečka Kosovela, Ivana Cankarja, Dragotina Ketteja, Antona Aškerca, Lili Novy in Josipa Stritarja.

Osrednja državna proslava ob 35. obletnici državnosti je zasnovana kot poklon Sloveniji, njeni zgodovini, demokratičnim prizadevanjem ter ljudem, ki so soustvarjali in še danes soustvarjajo njeno pot. Njeno sporočilo je jasno: Slovenija je skupni dom vseh njenih državljank in državljanov, njena prihodnost pa temelji na povezanosti, odgovornosti, spoštovanju in zaupanju v lastne sposobnosti.

Na proslavi bodo sodelovali tudi praporščaki in nosilci bojnih zastav Slovenske vojske, Slovenske policije ter veteranskih in domoljubnih društev ter Policijski orkester in Garda Slovenske vojske.

Neposredni prenos proslave bo na I. programu Televizije Slovenija, I. programu Radia Slovenija in na spletnem portalu RTV Slovenija.

DOSTOP NA TRG REPUBLIKE: vstop na prireditveni prostor bo mogoč pri vhodu v Maxi s strani Plečnikovega trga. Prosimo, da na prizorišče prireditve pridete najkasneje do 20:30.