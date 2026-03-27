Tole je pred današnjim sestankom strank zapisal predsednik NSi Jernej Vrtovec

Piše: G. B.

Predsednik NSi Jernej Vrtovec je včeraj pred današnjim sestankom strank objavil sporočilo za javnost, v katerem je pojasnil, zakaj NSi v zgodbi s Svobodo ne bo sodelovala.

Takole je zapisal:

“Štejejo načela in vrednote. Beseda pa pri nas velja.

Ne zanimajo nas predstave za javnost. Nikoli me niso. In jutrišnje srečanje nekaterih predsednikov strank bi bila še ena odvečna predstava, kakršnih so ljudje siti. Vedno sem verjel v povezovanje, sodelovanje in iskren dialog. Ta je potreben – ne glede na razlike.

Ampak volivci so na nedavnih volitvah izrekli veliko nezaupnico vladi Roberta Goloba. Desna sredina je dosegla največ glasov do sedaj in 43 mandatov. Do njih moramo ravnati odgovorno, zato si bomo prizadevali, da pridemo do koalicije, ki so jo ljudje najbolj množično podprli – desnosredinske koalicije. Pričakovanja ljudi so torej, da naredimo korake v smer koalicije, ki bo sposobna obrniti smer Slovenije.

Danes smo priča stagnaciji, negotovosti in izgubljenim priložnostim. Namesto odločne gospodarske politike gledamo improvizacijo. Namesto spodbud za delo in ustvarjanje dobivamo nove obremenitve. Slovenija potrebuje koalicijo, ki bo razumela slehernega državljana, ki vsak dan trdo dela, plačuje davke in soustvarja skupnost. Ki bo razumela mlade in začutila njihove potenciale. Ki bo razumela, da so obrtniki, podjetniki, samostojni podjetniki, zdravniki in kmetje temelj naše družbe. To so ljudje, ki ustvarjajo delovna mesta, ki nosijo tveganje, ki vsak dan dokazujejo, da se da uspeti z delom, znanjem in vztrajnostjo. Njim mora država stati ob strani – ne pa jim postavljati vedno novih ovir.

Potrebujemo davčno okolje, ki bo konkurenčno in predvidljivo. Potrebujemo manj birokracije in več zaupanja. Potrebujemo državo, ki bo znala poslušati tiste, ki ustvarjajo, ne pa jih obravnavati kot problem. In potrebujemo politiko, ki bo razumela, da brez močnega gospodarstva ni socialne države. Tega vlada, ki jo imamo zadnja štiri leta, žal ne zmore. Vedno sem zagovarjal sodelovanje. A sodelovanje brez skupnih vrednot in brez jasnega cilja ne prinese rezultatov.

Slovenija potrebuje novo smer – smer odgovornosti, razvoja in spoštovanja do dela. Slovenija potrebuje koalicijo, ki se bo zavzemala za red in stabilnost. In to ni predstava za javnost. To je resna naloga za prihodnost države. Odgovor na ključne izzive v Sloveniji lahko poda le razvojna koalicija, katere srčika bo trojček NSi, SLS in FOKUS Marka Lotriča. Prvi predsednik Nove Slovenije dr. Andrej Bajuk je ob ustanovitvi NSi dejal: Beseda velja. Ob tem poudarjam, da beseda velja tudi pri meni. Zato ne bom razočaral ljudi, ki so na teh volitvah tako množično podprli skupno listo NSi, SLS in FOKUS. Njihov glas za to listo je obveza za nas, da delamo to, kar je prav, in ne, kar se splača.”