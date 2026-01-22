Tole je Janša zapisal o Grenlandiji. Nas zaradi neresnega odziva Evrope čakata vojna in mraz?

Piše: C. R.

Na dokaj vroče dogajanje v zvezi z Grenlandijo se je odzval tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je zapisal nekaj zelo pomenljivih besed.

Njegov zapis, ki je prvotno objavljen na facebooku ter omrežju X, objavljamo v celoti:

GRENLANDIJA (nas čaka vojna?)

Grenlandija je strateškega pomena za varnost zahodne poloble in s tem tudi za našo varnost.



Pristop k zadevi pa je zgrešen z obeh strani. Evropski del @NATO

je strateški pomen otoka kljub opozorilom predolgo zanemarjal, ZDA pa se ga lotevajo na konflikten način (in z mešanjem lastnih ekonomskih interesov), čeprav bi se dalo zadevo elegantno urediti znotraj zavezništva, v katerem je bila Danska vedno zelo kredibilen partner.



Pošiljanje peščice evropskih vojakov na otok je, milo rečeno, patetično odzivanje, ki še bolj poudarja osiromašenost evropskih oboroženih sil, nedoraslost njihovih vrhovnih poveljnikov in spravlja v smeh ameriški kontinent.



Celotnemu zavezništvu NATO pa se najbolj privoščljivo nasmihajo v Moskvi in Pekingu. V Moskvi še posebej, kjer Putin odpira šampanjce in v senci prepira in medsebojnih groženj zahodnjakov, sredi zime, noč za nočjo neovirano ruši energetske objekte Ukrajine. Tam pobija civilno prebivalstvo, zavija bolnišnice, šole, vrtce in cela mesta v mraz in temo, ter si zadovoljno mane roke nad kratkovidnostjo, nesposobnostjo in egotripi zahodnjakov.



Najbolj žalostno pa je, da smo se v to godljo spravili Evropejci sami in prej si to priznamo, prej bo na vidiku začetek rešitve. Sicer se lahko v eni od prihodnjih zim sami znajdemo tam, kjer je danes Kijev.