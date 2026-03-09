Tokrat brez Türka: za evakuacije še FlyDubai 325.500 evrov

Piše: Spletni časopis

Po prvih dnevih evakuacije slovenskih državljanov, ki so minili v znamenju zapletov z jordanskimi letali in spanja na tleh letališč, se je zgodil preobrat v logistiki, ki ga kažejo tudi uradni dokumenti vlade.

Generalni sekretariat vlade je objavil pogodbo s podjetjem Dubai Aviation Corporation (flydubai), ki zagotavlja prevoze s sodobnejšo floto in tudi neposredno iz Združenih arabskih emiratov v domovino.

Iz javno objavljenega dokumenta na Portalu javnih naročil izhaja, da je vlada za najem letala s posadko podjetju iz Dubaja namenila 325.500 evrov (brez DDV). Za razliko od prvotnih dogovorov težkih 1,5 milijona evrov z jordanskim prevoznikom, znanem po tem, da ga je v preteklosti nagradil Danilo Türk za humanitarnost s prevažanjem Palestincev, ki ima precej zastarelo floto, Flydubai velja za podjetje s sodobnimi letali, kar bi moralo zagotoviti bistveno večjo zanesljivost poletov. Pa tudi običajno udobje. Dokument o dodatnem ponudniku je takšen:

Ključni poudarki nove objave:

Vrednost posla: Fiksnih 325.500 evrov za najem letala s posadko.

Fiksnih 325.500 evrov za najem letala s posadko. Postopek: “Skrajna nujnost” brez predhodne objave, kar vlada utemeljuje z eskalacijo konflikta in zaprtjem zračnega prostora.

“Skrajna nujnost” brez predhodne objave, kar vlada utemeljuje z eskalacijo konflikta in zaprtjem zračnega prostora. Logistika: Flydubai s svojo bazo v Dubaju omogoča hitrejšo in neposredno organizacijo poletov

Zakaj dodatni prevoznik?

Čeprav vlada uradno poudarja le “nujnost in strokovnost”, objava te dodatne pogodbe nakazuje, da so prvotni načrti z Jordan Aviation, ki slovi po starejši floti letal, a povezavah z nekdanjim predsendikom Danilom Türkom, potrebovali nadgradnjo.

FlyDubai je na letališče Jožeta Pučnika že večkrat priletel. Medijska poročanja o tem pa so naletela tudi na kritiko. Denimo, takšno: