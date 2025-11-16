Tobias Teich: Antifo je treba obravnavati kot to, kar je – organizacijo, ki je sovražna do ustave in usmerjena v nasilje

Piše: Álvaro Peñas

Tobias Teich je član stranke Alternativa za Nemčijo od leta 2013 in je opravljal različne funkcije, kot so regionalni podpredsednik AfD na Bavarskem, namestnik tiskovnega predstavnika regionalne skupine in lokalni predsednik lokalnega združenja AfD v Manching-Wolnzach-Geisenfeldu. Od zveznih volitev leta 2025 Teich zastopa volilno enoto München East v nemškem Bundestagu.

Končno je bil aretiran storilec požigov v pisarnah AfD v Münchnu. Ste bili presenečeni nad povezavami terorista s skrajno levico?

Presenečeni? Ne, mislim, da ta informacija ni nikogar resnično presenetila. Ta napad je žal le eden od neštetih nasilnih napadov na našo stranko. Imamo velik problem ne le z vseprisotnim levičarskim političnim nasiljem, ampak predvsem s tem, kako se družba in mediji spopadajo s tem nasiljem. Jasno je, da levičarsko politično nasilje v medijski krajini, v kateri prevladuje levičarstvo, kot je naša, ne dobi pozornosti, ki si jo zasluži. Toda to zatiranje in »interpretacija« ali »olepševanje« statistike je le del problema. Drugi del je poveličevanje levičarskega nasilja. Resnično obstajajo večji dnevni časopisi, kjer boste izvedeli, da je levičarsko nasilje dobra stvar, nasilje, ki izvira iz ljudstva proti tiraniji, in bi ga zato morali na sodišču seveda obravnavati drugače. In poglejte si sodbe; to elitno lobiranje je precej uspešno. Samo primerjajte kazni, ki jih dobite v Nemčiji za žalitev levičarskega politika, s kaznijo za nasilni napad na desničarja.

Tudi sedež CSU je bil napaden na enak način. Je CSU izkazal podporo AfD?

Seveda ne. Vedno je tu še Brandmauer (požarni zid). Resno pa vsem konservativcem postaja jasno, da je celotna zadeva z Brandmauerjem popolna norost. Težava je v tem, da sedanji odločevalci te norosti niso ustvarili le sami, ampak so v nekaterih primerih z njo povezali tudi svoje politično preživetje. CSU brez Söderja ali CDU brez Merza bi zagotovo lahko šteli za koalicijskega partnerja. Toda dokler je to vodstvo tam, kjer je, se bodo od nas distancirali, tudi če nam skrajna levica hkrati požiga pisarne.

Prej ste omenili dvojna merila glede nasilja na levici, torej ne pričakujete ostre kazni?

Ne, ker obstajata dva različna merila za kaznovanje političnega nasilja. In glede na to, da to nasilje izvira z leve strani političnega spektra, lahko domnevamo, da bo kazen simbolična. Ta politični establišment uporablja to nasilje za odvračanje svojih političnih nasprotnikov. Njihovi prostovoljni sostorilci so skrajno levi skrajneži in v večini primerov je njihovo nasilje usmerjeno proti desnici. Vendar pa lahko, kot smo videli med pandemijo COVID-19, sistem zelo hitro označi hipija, ki ljubi naravo in nasprotuje cepljenju in zaprtju, za desničarja.

