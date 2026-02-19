To so sodniki, ki so se odločili za nezakonito predčasno volišče Stožice

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Le še danes lahko stranke vlagajo liste kandidatov za volitve, ki bodo v nedeljo, 22. marca. Medtem ko država v tujino pošilja več kot sto tisoč praznih glasovnic, se v prestolnici obeta volilni škandal.

Sodniki, ki vodijo okrajne volilne komisije, so se odločili, da bodo predčasne volitve izvedli v ljubljanskih Stožicah, v nasprotju z zakonom in ob visokem računu Zorana Jankovića. 69. člen zakona o volitvah v državni zbor zahteva volišče na območju okraja. Če bodo ljudje iz Velikih Lašč, Horjula ali Vodic primorani iti v Stožice, to dejansko pomeni, da bodo volili izven svojega okraja. Objavljam imena sodnikov, ki vodijo okrajne volilne komisije, ki so sprejele odločitev o kršenju zakona.

Le še danes lahko stranke in drugi vlagajo liste kandidatov pred volitvami, ki bodo v nedeljo, 22. marca. V tujino je državljanom, ki tam stalno živijo, državna volilna komisija po pošti že poslala 114.054 praznih glasovnic, nekaj sto volivcem celo dve prazni glasovnici (eno še za volitve predstavnika manjšin). Prazne jim pošilja, ker imena strank in kandidatov še niso znana zaradi napake v zakonu, ko se kandidature vlagajo prepozno. Uradno bodo imena strank in kandidatov potrjena in objavljena najpozneje dva tedna pred volitvami. Le še danes lahko glasovanje po pošti zahtevate, če boste na dan volitev začasno v tujini. V Sloveniji bomo prvi lahko glasovali med 17. in 19. marcem na predčasnih voliščih. V vsakem volilnem okraju po državi bi moralo biti zagotovljeno eno, določa zakon. V Ljubljani in okolici bodo predčasne volitve izvedene na nezakonit način. Okrajne volilne komisije, ki jih vse vodijo sodniki, so se odločile, da se na zakon požvižgajo in bo skupno predčasno volišče v ljubljanskih Stožicah. Le za najetje teh prostorov je mestna občina Ljubljana, ki jo vodi Zoran Janković, napovedala račun v višini 120.000 evrov. DVK je napovedala, da bo pozvala okrajne komisije, naj znova premislijo, ker je cena zelo visoka, z drugimi stroški bo verjetno stalo okoli 150.000 evrov, po vrhu pa je takšno volišče za volivce iz oddaljenih krajev tudi slabše dostopno. Kje vse so odločili, da bodo kršili zakon, kaže trenuten pregled predčasnih volišč, ki je za Ljubljanske okraje takšen (spisek objavljam po objavi predčasnih volišč na DVK tudi z nekaj napakami v kraticah):

3003 – Ljubljana – Vič Rudnik 1 Občine Velike Lašče, Ig, del občine Brezovica, del občine Škofljica in del mestne občine Ljubljana v skladu z določbami ZDVEDZ Dvorana Stožice 3004 – Ljubljana – Vič Rudnik 2 Del mestne občine Ljubljana in del občine Škofljica v skladu z določbami ZDVEDZ Dvorana Stožice 3005 – Ljubljana – Vič Rudnik 3 Del mestne občine Ljubljana v skaldu z ZDVEDZ Dvorana Stožice 3006 – Ljubljana – Vič Rudnik 4 Občine Dobrova-Polhov Gradec in Horjul, del občine Brezovica ter del mestne občine Ljubljana v skladu z ZDVEDZ Dvorana Stožice 3007 – Ljubljana – Center Del mestne občine Ljubljana v skladu z ZDVEDZ Dvorana Stožice 3008 – Ljubljana – Šiška 1 Del mestne občine Ljubljana v skladu z ZDVEDZ Dvorana Stožice 3009 – Ljubljana – Šiška 2 Del mestne občine Ljubljana v skladu z ZDVEDZ Dvorana Stožice 3010 – Ljubljana – Šiška 3 Del mestne občine Ljubljana v skladu z ZDVEDZ Dvorana Stožice 3011 – Ljubljana – Šiška 4 Občine Medvode, Vodice in del mestne občine Ljubljana v skladu z ZDVEDZ Dvorana Stožice

Predsedniki komisij, ki so odločale, so po podatkih objavljenih na DVK, sodnice in sodniki: Barbara Žužek Javornik, Magda Teppey, Nadija Kardelj, Lidija Leskošek, Nina Drozdek Draganić, Matjaž Voglar, Maja Jurak, Marjutka Paškulin in Marjeta Švab Širok. Ali so ti predsedniki komisij tudi dejansko odločali, pa ni jasno, ker odgovora DVK na mojo prošnjo, da povedo, kdo so podpisniki nezakonitih sklepov, še nisem dobil.

Ko sem preverjal, zakaj odgovora po tednu še ni, je Lara Valič zagotovila, da mi je odgovor že poslala. V preteklosti se je že zgodilo, da se je njen odgovor iz DVK skril med nezaželeno pošto. Tokrat ga tudi tam ni najti. Je pa napovedala, da mi ga bo poslala ponovno. Ko ga prejmem, ga bom objavil.

Zakon o volitvah v državni zbor v 69. členu določa:

“Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo pred tem dnem, vendar pa ne prej kot pet dni pred dnem glasovanja in ne kasneje kot dva dni pred dnem glasovanja. Glasovanje se opravi na posebnem volišču na območju okrajne volilne komisije.”

Kršenje zakona ni novost, prvič smo mu bili priča v času covida. Zdaj se pa še širi. Med razlogi za kršitev je, ker okrajne volilne komisije več nimajo svojih prostorov po različnih delih Ljubljane in okolice, ki so jih imele v preteklosti, skupno volišče pa je bolj lagodno za tiste, ki volitve izvajajo, slabše pa za volivce. Pa kršitev zakona je. Splačalo se bo mestni občini Ljubljana.

Podobno so napaka v sistemu tudi prazne glasovnice, ki bi morale biti le izjema, a so za glasovanja na tujem postala pravilo zaradi napake v ureditvi, ko se kandidatne liste vlagajo prepozno in imena kandidatov postanejo uradno znana kakšna dva tedna pred volitvami, gradivo po pošti pa mora država v tujino, da bi tam lahko glasovali, začeti pošiljati že veliko prej. Zaradi tega v večino tujih držav pošljejo prazne glasovnice. V preteklosti so vsaj v bližnje države poslali izpolnjene glasovnice z imeni strank in kandidatov, s katerimi je volivcem veliko lažje pravilno glasovati. Se pa s tem poveča tveganje, da glasovnic ne dobijo pravočasno. Letos so tudi v sosednje države šle prazne.

Del volivcev, ki imajo stalno prebivališče v tujini, prejme kar dve prazni glasovnici, ob tisti za volitve strank v 88 okrajih še dodatno za volitve predstavnika narodnosti. 114 praznih glasovnic je takšnim volivcem potovalo za volitve predstavnika italijanske narodnosti, še 196 pa za volitve predstavnika madžarske. Skupaj 114.054. Dodatno gredo na tuje še volilna gradiva in glasovnice za tiste, ki bodo tam le začasno. Prazna glasovnica za volitve predstavnika italijanske narodne skupnosti je takšna:

Pravočasno, najpozneje teden po volitvah, v državo pride le majhen del teh glasovnic iz tujine. Leta 2018 6.685 glasov po pošti iz tujine ni spremenilo števila sedežev, je pa zamenjalo tri izvoljene poslance SAB, NSi in Levice.