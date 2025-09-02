To morate vedeti o zastrupljanju bolnikov: Vzrok smrti bo opisan lažno, vladno komisijo za evtanazijo bo imenovala Pirc Musarjeva

Piše: Spletni časopis

Od ponedeljka lahko prispevate podpis za referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Poimenovanje zakona je propagandno sporočilo vladnih strank.

Gre za zakon o evtanaziji, po katerem bodo osebni (lečeči) zdravniki in posebna vladna komisija, ki jo bo imenovala predsednica republike Nataša Pirc Musar, v birokratskih postopkih odločali, koga se sme zastrupiti. Zdravniške organizacije zakonu nasprotujejo. Pa tudi vse verske skupnosti v državi. Da je bil zakon sprejet brez uskladitve s stroko, ki ga bo morala izvajati, je ena od številnih sramot strank sedanje vladne koalicije, ki ne dajo nič na stroko in strokovnjake.

Zastrupitev bi posamezniki, ko jim to dovoli državna komisija, praviloma izvedli sami, a pred tem bi jim to moral dovoliti lečeči zdravnik in posebna komisija, v kateri bi tudi bili zdravniki, vse to pa na stroške državne zdravstvene blagajne in s sredstvi, ki jih bo omogočila država. Če posameznik sam po vsem tem ne bi zmogel izvesti samomora, mu bo smrt zagotovil ta zakon.

V poročilu o vzroku smrti pa bo lažno navedeno, da je razlog neozdravljiva bolezen, za katero je trpel posameznik, ki je bil evtanaziran s pomočjo lečečega zdravnika in vladne komisije.

Tako so določili, da bodo navedli lažen razlog smrti in da postopki preiskave razlogov smrti ne bodo dovoljeni.

Vladna komisija, ki jo bo imenovala predsednica republike Nataša Pirc Musar, bo odločala, koga se sme zastrupiti. Zakon to komisijo določa tako:

“(1) Za odločanje o pravici do PPKŽ in za izvajanje drugih nalog v zvezi z izvajanjem tega zakona se pri ministrstvu, pristojnem za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvu), ustanovi Komisija za PPKŽ. (2) Komisija za PPKŽ s poslovnikom natančneje uredi način svojega delovanja. (3) Komisija za PPKŽ ima pet članov in pet nadomestnih članov, ki jih imenuje predsednik republike. Mandat članov in nadomestnih članov je šest let z možnostjo ponovnega imenovanja. (4) Komisijo za PPKŽ sestavljajo: − dva doktorja medicine z vsaj desetletnimi kliničnimi izkušnjami po zaključeni specializaciji pri obravnavi pacientov z napredovalo boleznijo, − diplomirana medicinska sestra z vsaj desetletnimi kliničnimi izkušnjami pri obravnavi pacientov z napredovalo boleznijo, − strokovnjak s področja družboslovnih ali humanističnih ved z vsaj desetletnimi delovnimi izkušnjami. − pravni strokovnjak z vsaj desetletnimi delovnimi izkušnjami.”

Za zbiranje 40.000 podpisov za referendum je Urška Klakočar Zupančič določila prvi mogoči rok. Na izredni seji, čeprav v državi ni nobenega izrednega stanja, so vladni poslanci zakon namreč v tretji obravnavi potrdili 18. julija. Torej že v času parlamentarnih počitnic. Po vetu državnega sveta pa so evtanazijo ponovno potrdili na izredni seji 24. julija. Tudi med počitnicami. Zahteva za referendum je bila vložena takoj za tem.

Zlorabljanje instituta izrednih sej za odločanja o običajnih zakonih, je za Svobodo, SD in Levico običajna praksa v tem mandatu. V tem primeru so institut izredne seje zlorabili tudi, da bi zmanjšali možnost veta in referendumskega postopka. A neuspešno.

Prve raziskave javnega mnenja kažejo, da pobudnik referenduma Aleš Primc, če mu uspe zbrati 40.000 podpisov, na referendumu nima veliko možnosti. Po raziskavi, ki jo je avgusta opravil Institut Janeza Evangelista Kreka, ki je blizu NSi, velika večina javnosti evtanazijo podpira.

A pri tem je biti dobro previden. Pri zadnjem referendumu o astronomskih pokojninah za kulturniško elito so vse raziskave javnega mnenja udarila povsem mimo. Niti ena ni napovedala, da bo več kot 92 odstotkov glasujočih proti. Celo z raziskavo Mediane, rezultate so objavili v petek pred referendumom, se je časopis Delo dramatično osramotil, ko je napovedal, da bo 24 odstotkov glasujočih podprlo privilegije, ob tem, da jih 16 odstotkov še ni opredeljenih. Za privilegije Aste Vrečko in vlade jih po tem na referendumu ni bilo niti osem odstotkov.