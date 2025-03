“To je norčevanje iz upokojencev”

Piše: Spletni časopis

“Od tega dodatka ta elita ne bo prispevala k dolgotrajni oskrbi. To je dobesedno norčevanje iz 99,99 odstotkov upokojencev, tako zdajšnjih upokojencev, kot tudi upokojencev, ki bodo prišli na vrsto čez 10, 20 let.”

To je opozoril Andrej Hoivik, ko je SDS danes vložila zahtevo za referendum proti velikanskim dosmrtnim dodatkom še za kulturniško elito. Zakon, o katerem bo parlament moral razpisati referendum v tednu dni, prinaša privilegije za peščico upokojencev, prejemali pa bodo dodatke v višini med 1.200 in 2.400 evri mesečno, opozarja SDS. Pričakovati je, da bo za datum referenduma določen mesec maj ali začetek junija.

Podobne privilegije so na predlog Petra Vilfana pred sedmimi leti uzakonili že za elito športnih funkcionarjev in športnikov, alpinistov in paraolimpijcev, doslej so jih dosmrtno dodelili več kot sto posameznikom, tudi predlagatelju privilegija Petru Vilfanu samemu.

Hkrati jih vlade, a v veliko manjšem številu, delijo kulturnikom še po starem zakonu iz časov socializma. V zadnjem desetletju so jih 12. So jih pa nekoč Drnovškove vlade skoraj tristo. Skoraj nič takrat športnikom.

V SDS opozarjajo, da vladajoči hkrati, ko delijo dodatne privilegije, obremenjuje vse druge upokojence. S prvim julijem leta bo vsak upokojenec od svoje neto pokojnine moral za dolgotrajno oskrbo prispevati odstotek pokojnine. Poslanec Hoivik je ocenil, da je to nesprejemljivo. “Za storitve, za katere sploh ne vemo, koliko denarja bo potrebno porabiti. Obenem pa je Golobova vlada uzakonila zakon, ki bo peščici dajal ekstremne dodatke k pokojnini. In ne boste verjeli, te pokojnine, torej dodatke, ki se bodo plačevali iz državnega proračuna, bodo tako redno kot izredno usklajevali, torej kot navadne pokojnine. Hkrati pa od tega dodatka ta elita ne bo prispevala k dolgotrajni oskrbi.”