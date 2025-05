Tiskovna konferenca vlade ob njeni tretji obletnici pokazala, da vlada očitno živi v vzporednem vesolju – njeno hvalisanje je “motil” novinar Demokracije

Piše: Nova24tv.si

Vlada je včeraj ob tretji obletnici vlade priredila tiskovno konferenco, kjer so se Robert Golob, Matjaž Han in Asta Vrečko – kot da živijo v neki drugi dimenziji – širokoustili, kako dobro delo so opravili v triletnem mandatu. Govorili so o tem, kako danes vsi živimo bolje, kako so ustavili inflacijo (?!) in kako gradijo socialno, pravično družbo prihodnosti. Se pravi vse arhetipe, ki so jih pred leti ponavljali izključno skrajneži iz stranke Levice.

Predsednik vlade se je izgovarjal, da so bile razmere ob začetku delovanja koalicije zelo zahtevne in da pot ni bila enostavna, a se je pohvalil, da danes lahko samozavestno rečejo, da so ustvarili trdne temelje za prihodnost in da je koaliciji uspelo sprejeti tudi najtežje odločitve. Se pravi, človek živi v neki svoji dimenziji obstoja, kjer se katastrofalno zmanjšanje uvoza in industrijske proizvodnje ni nikoli zgodilo.

Odstopil ne bo

Glede afere Karigador in tega, da ga KPK sumi zlorabe zakonodaje, je predsednika KPK Roberta Šumija obtožil, da je podlegel medijskim pritiskom (ni pričakoval drugega zaradi “medijskega rompompoma”). Odstopiti ne misli – ker je bojda koalicija “s svojim delom” pokazala, da je enotna in da bo zdržala do konca.

Prav tako ne komentira krivične pokojninske reforme oziroma napovedanega referenduma. Vlada se torej ne da. Skupaj s koalicijskimi partnerji trdijo, da bodo sprejeli vso zakonodajo, ki jo še imajo na zalogi (od zakona o gostinstvu, medijske zakonodaje, do sporne pokojninske reforme).

Vprašanja novinarjev so bila šibka, boječa in podana s tresočim glasom – večinoma iztočnice, s katerimi se je lahko vlada hvalila (v smislu, “kakšne predloge boste še sprejeli do konca mandata”, ali pa neumna vprašanja o avstrijski himni).

Blažič jim je nalil čistega vina

Le novinar Demokracije Gašper Blažič jim je postavil konkretna vprašanja: pozval jih je, naj komentirajo poročilo nemško-slovenske gospodarske zbornice o tem, kako Slovenija postaja nepriljubljena država za tuje investicije, Asto Vrečko pa o tem, zakaj je sklenila pogodbo s svojim možem za davkoplačevalski denar in zakaj je zakon iz leta 1974 prej (v času referenduma) kritizirala, zdaj ga pa ne.

Matjaž Han se je branil, da so zgodbo vzeli resno in da se bodo o tem pogovorili. Pravi, da je “na njegovi mizi” za milijardo investicij, ljudi, ki bi radi investirali v Sloveniji (seveda gre za podjetja, ki so pri nas že prisotna in si v resnici želijo le davkoplačevalskih subvencij).

Golob zopet v svoji dimenziji. Poročila zbornic ga ne zanimajo. Pravi, da takšnega investicijskega cikla, ki ga imamo zdaj, še nikoli ni bilo. Halucinira o delovnih mestih z visoko dodano vrednostjo (podjetja, ki jih je pred tem omenil Han – Palfinger, Revoz, Krka, Lek, seveda takih delovnih mest ne iščejo …)

Vrečkova pravi, da ne podpira starega zakona, ampak ker je referendum zakon zavrnil, ga bodo zdaj uporabljali naprej, pravzaprav ga morajo uporabljati, ker bi bojda s tem kulturnike spravili v neenakopraven položaj.

Glede tega, da je ministrstvo sklenilo pogodbo z njenim možem, pa se je branila, da je postopek vodila javno-raziskovalna agencija, ki je tudi podpisala pogodbo. Seveda gre za navadno sprenevedanje, saj je splošno znano, da ima minister na delovanje agencije neformalni vpliv. Že zato, ker agencija deluje v sklopu ministrstva, pa bi bilo prav, da bi bila vloga ministričinega moža zavrnjena.

Tiskovna, ki sporoča, da vlada ne razume, kaj se ji dogaja

Kdor je poslušal vodje koalicijskih strank na odru tiskovnega središča na Gregorčičevi, je dobil občutek, da živijo v neki drugi državi, če ne celo neki drugi resničnosti. Prepričani so, da so opravili veliko dela, da ljudje živijo bolje kot prej, da gre gospodarstvu odlično, investicij je vedno več in da jih imajo vsi radi. Več kot očitno je, da so zaprti v svoj neprodušni socialistični mehurček.