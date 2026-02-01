Tina Gaber bi bila rada Melania Trump

Piše: T. B. (Nova24tv)

Partnerka predsednika vlade Tina Gaber Golob je ponovno pritegnila pozornost javnosti z novo objavo na Instagramu, ki je sprožila val posmeha in ostrih komentarjev. Na družbenem omrežju je delila fotošopirano fotografijo, na kateri je obraz ameriške prve dame Melanije Trump zamenjan z njenim lastnim.

S tem je še dodatno podžgala dolgo prisotno percepcijo, da si želi vlogo “slovenske prve dame” oblikovati po vzoru ameriške prve dame – elegantne, medijsko izpostavljene in stilsko dominantne. Realnost pa je, kot kaže odziv javnosti, od te podobe zelo daleč.

Objava je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih, kjer so uporabniki izpostavljali prav to neskladje.

Želja po primerjavi z Melanijo Trump pri Tini Gaber Golob ni nova. Že leta 2025 je na Instagramu delila vsebino, v kateri je Melanijo označila za “kraljico outfitov” in priznala, da je njena “fanica” že od nekdaj. Tudi nekateri mediji so v preteklosti poskušali vzpostaviti vzporednice. Tako so Slovenske novice nekoč zapisale: “Tina Gaber in Melania Trump imata marsikaj skupnega, čeprav se na prvi pogled ne zdi, da sta si podobni.” Poskus primerjave pa je v javnosti naletel na posmeh, mnogi pa so ga označili za močno pretiranega.

Od prve dame do kokainskega barona

Ironično pa je, da se podoba “elegantne in uglajene prve dame” po ameriškem vzoru pri Tini Gaber Golob prepleta z zelo drugačnimi izbruhi. Slovenska javnost še vedno ni pozabila predporočne fotografije z družicami, kjer je pozirala v “mafijskem šiku”, spremljal pa jo je citat: “Jaz sem Pablo Emilio Escobar Gaviria.” Komentarji so bili večinoma uničujoči, eden izmed njih je povzel splošno razpoloženje: “Nova žena slovenskega PV se identificira z največjim kokainskim baronom? Bolj balkansko je pa že težko iti.”

Politična dvoličnost levega pola

Dodatno pikantnost zgodbi daje dejstvo, da levica v Sloveniji – vključno z delom Golobove stranke in njenimi podporniki – že leta sistematično kritizira Donalda Trumpa zaradi domnevnega rasizma, avtoritarnosti in nedemokratičnih tendenc. Hkrati pa Tina Gaber Golob javno občuduje Melanijo Trump in poskuša posnemati njen imidž. Spomnimo: Robert Golob je pred ameriškimi volitvami javno podpiral Kamalo Harris, Trumpa pa označeval za grožnjo demokraciji. Kljub poznejšemu srečanju z njim in objavi skupne fotografije pa zakonca Golob nista bila povabljena na Trumpovo inavguracijo – kar mnogi razlagajo ravno kot posledico te dvoličnosti.

Od medijske izpostavljenosti do škode za podobo

To ni prvič, da Tina Gaber Golob sproža polemike s svojo željo po medijski izpostavljenosti. V preteklosti je večkrat poskušala iz Roberta Goloba narediti “instagram zvezdo”, v vladni PR ekipi pa je celo sodelovala pri oblikovanju njegove podobe. Sicer pa ne preseneča, da se z Goobom precej visoko cenita, ona “prva dama”, Golob pa “sončni kralj” – nasprotno, na družbenih omrežjih to večkrat subtilno izpostavljata.

So jo zato umaknili iz ospredja v predvolilnem obdobju?

Kritiki opozarjajo, da takšni poskusi bolj škodijo kot koristijo, saj odvračajo pozornost od ključnih političnih vprašanj – gospodarskih reform, inflacije in drugih resnih izzivov. Tudi na levem političnem polu so že pred časom ugotovili, da prisotnost Tine Gaber Golob v ospredju škodi popularnosti predsednika vlade. Znana novinarka Ljerka Bizilj je v podkastu Reporterja dejala: “Pri Golobu je dobro, da je Tina Gaber malce bolj zadaj, v naslednjem letu je jaz spredaj ne bi spustila kaj dosti.”

Dodala je, da sedanja partnerka predsedniku vlade po njenem mnenju bolj škodi kot koristi.

Gaber Golob si to lahko samo želi

Medtem ko Tina Gaber Golob vztrajno in javno posega v podobo svojega moža Roberta Goloba – ga pretvarja v instagramovsko atrakcijo, komentira politiko in celo poskuša vplivati na mednarodne teme, kot da bi bila neka samozvana zunanjepolitična figura – pa se Melania Trump ves čas držala ravno nasprotnega, resnično elegantnega in dostojanstvenega pristopa prave prve dame.

Melania je ostajala v ozadju, se pojavljala v javnosti samo takrat, ko je bilo to nujno in smiselno, nikoli ni vsiljevala svojega mnenja v moževe odločitve – niti zasebno, kaj šele javno prek družbenih omrežij –, in se je raje osredotočila na diskretno, učinkovito dobrodelno delo, predvsem na področju otrok in boja proti spletnemu nasilju. Prva dama ZDA se zaveda, da je predsednik tisti, ki nosi odgovornost in sprejema ključne odločitve, zato ni poskušala iz Donalda Trumpa narediti viralnega klovna ali estradnika – ravno nasprotno, ohranjala je distanco in eleganco, ki je pravi kontrast Tininim neprestanim poskusom samopromocije in vmešavanja, ki v slovenski javnosti vse bolj delujejo nesramno, narcisoidno in škodljivo za resno politično podobo predsednika vlade.