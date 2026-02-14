Tik pred volitvami prepričljivo vodi SDS

Piše: Domen Mezeg (Nova24tv)

Parlamentarne volitve se naglo približujejo. Iz Parsifalove ankete je jasno razvidno, da volivci obračajo hrbet vladnim strankam, zlasti Svobodi. Največ glasov bi namenili opozicijski SDS. Ljudje so siti praznih obljub, laži, Instagram populizmov, visokih davkov, draginje, vojne z zdravniki, zanemarjanja starostnikov in dejstva, da nas po kupni moči prehiteva Hrvaška.

Parlamentarne volitve se naglo približujejo, do njih je še nekaj več kot mesec dni (22. marca 2026). Sedaj postaja jasno, da se vladi Roberta Goloba obeta boleča streznitev in prepričljiva zmaga desnih, pomladnih sil, zlasti SDS.

Na vprašanje, “Če bi bile volitve za v Državni zbor to nedeljo, kako verjetno bi se volitev udeležili?” je kar 62,4 % anketirancev odgovorilo, da bi se jih zagotovo udeležilo. Zagotovo pa se jih ne bi udeležilo 7,8%.

Na vprašanje “Katero stranko bi volili v slovenski državni zbor, če bi bile volitve to nedeljo?” pa je bil odgovor sledeč: največ anketirancev svojo podporo namenilo SDS (20,4 %), sledi Svoboda (14,3 %), združene NSi, SLS in Fokus (6,9 %), SD (5,8 %), Demokrati (5,3 %) ter združeni Levica in Vesna (4,3 %).

Na vprašanje “Katero stranko bi volili v slovenski državni zbor, če bi bile volitve to nedeljo?” (Samo opredeljeni n=547) pa so bili odgovori sledeči: med opredeljenimi, bi SDS dobila 29,0 %, Svoboda 20,3 % ter združene NSi, SLS in Fokus 9,8 %.

Na vprašanje “Katero stranko bi volili v slovenski državni zbor, če bi bile volitve to nedeljo?” (samo tisti, ki se bodo zagotovo udeležili volitev (ocena 5) n= 485) pa so bili pridobljeni sledeči rezultati: med tistimi, ki se bodo zagotovo udeležili volitev, bi jih največ (28,0 %) podprlo SDS, sledi Svoboda (15,8 %), združene NSi, SLS in Fokus (9,5 %), združeni Levica in Vesna (6,2 %), SD (6,1 %) in Demokrati (6,0 %).

Iz odgovorov na zadnje vprašanje – “Katero stranko bi volili v slovenski državni zbor, če bi bile volitve to nedeljo?” (samo tisti, ki se bodo zagotovo udeležili volitev in so opredeljeni n=404), pa so bili pridobljeni sledeči rezultati: med tistimi, ki se bodo zagotovo udeležili volitev in so opredeljeni, bi jih največ (33,5 %) podprlo SDS, sledi Svoboda (18,9 %) ter združene NSi, SLS in Fokus (11,4 %).

Splošni podatki o anketi

Raziskava javnega mnenja je bila izvedena med 9. in 13. februarjem 2026. Anketirani pa so bili le polnoletni prebivalci Slovenije. Anketiranje je potekalo telefonsko in spletno. Okvir vzorčenja je obsegal telefonski imenik, 100 % mobilno omrežje in spletni panel Parsifal Kluba. Število anketiranih preko telefona je znašalo 505, preko spleta pa 272. Skupaj je bilo potemtakem anketiranih 777 oseb.