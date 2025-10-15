Ti poslanci vladne koalicije so na Odboru za finance glasovali proti višjim neto plačam

Piše: Moja Dolenjska
Ti poslanci vladne koalicije so včeraj na Odboru za finance glasovali proti višjim neto plačam zaposlenih. Namesto, da bi razbremenili plače in pomagali ljudem, so rekli NE dvigu splošne olajšave.
Proti višjim neto plačam so glasovali poslanci iz strank Gibanje Svoboda, SD in Levica.
Poslanci, ki so glasovali proti višjim neto plačam:
- Svoboda: Jernej Žnidaršič (Sevnica), Andreja Živic (Sežana), Lucija Tacer Perlin (Ljubljana), Branko Zlobko (volilni okraj Kočevje), Aleš Lipičnik (Kamnik), Bojan Čebela (Borovnica), Andreja Krt (Kranj)
- SD: Soniboj Knežak (Hrastnik – Trbovlje)
- Levica: Milan Jakopovič (Ljubljana)
Odbor DZ za finance je včeraj zavrnil predlog SDS za spremembe pri dohodnini, prek katerih bi med drugim z zvišanjem splošne olajšave zaposlenim zvišali neto dohodek. Po predlogu SDS bi se splošna olajšava s sedanjih 5260 evrov leta 2026 zvišala na 8000, leta 2027 na 9000 in leta 2028 na 10.000 evrov.
- Za prejemnika minimalne plače bi bil neto dohodek leta 2026 višji za 438 evrov in leta 2028 za 758 evrov,
- za prejemnika povprečne plače bi bil neto dohodek leta 2026 višji za 712 in leta 2028 za 1232 evrov,
- za prejemnika dvakratnika povprečne plače bi bil neto dohodek leta 2026 višji za 904 in leta 2028 za 1564 evrov.
Zvišali bi tudi pragove posameznih dohodninskih razredov.
V SDS so ocenili, da bi uveljavitev predloga v letu 2026 pomenila 340 milijonov evrov manj dohodnine, da pa bi se višji dohodek ljudi deloma prelil v večjo potrošnjo in s tem večji priliv davka na dodano vrednost (DDV). Sprememba bi pomenila ugodnejše pogoje za zaposlovanje in konkurenčnost gospodarstva.
Predlogu je nasprotovala že vlada. Včeraj so temu sledili še njihovi poslanci. Podobno so poslanci prejšnjih strank, združenih v KUL (LMŠ, SD, SAB in Levica) že pred leti zavračali in bili proti predlogu SDS, po katerem bi vsak zaposleni do leta 2025 postopoma prejemal višjo neto plačo. Po prevzemu oblasti, ko so Kulovci postali del Golobove koalicije, pa so zakon prejšnje vlade pod vodstvom Janeza Janše enostavno “izbrisali” in ljudem odvzeli več tisoč evrov neto prihodkov.
SD požrla svojo besedo
Zdaj so v SD govorili, med drugim tudi predsednik Matjaž Han, da jim je žal, da so leta 2022 nasprotovali višjim neto plačam in da bi zdaj ravnali drugače. Pa so? Niso. Povsem enako so se podredili globoki državi in tudi tokrat glasovali proti višjim neto plačam. V ogenj pa so poslali poslanca Soniboja Knežaka iz Hrastnika, izvoljenega v 6. volilni enoti.
- V 6. volilni enoti je bil na listi Svobode izvoljen tudi Jernej Žnidaršič, prihaja iz Sevnice, glasoval je proti višjim neto plačam.
- Proti je bil tudi Branko Zlobko iz Svobode, izvoljen v Kočevju.