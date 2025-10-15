Ti poslanci vladne koalicije so na Odboru za finance glasovali proti višjim neto plačam

Piše: Moja Dolenjska

Ti poslanci vladne koalicije so včeraj na Odboru za finance glasovali proti višjim neto plačam zaposlenih. Namesto, da bi razbremenili plače in pomagali ljudem, so rekli NE dvigu splošne olajšave.

Proti višjim neto plačam so glasovali poslanci iz strank Gibanje Svoboda, SD in Levica.

Poslanci, ki so glasovali proti višjim neto plačam:

Svoboda: Jernej Žnidaršič (Sevnica), Andreja Živic (Sežana), Lucija Tacer Perlin (Ljubljana), Branko Zlobko (volilni okraj Kočevje), Aleš Lipičnik (Kamnik), Bojan Čebela (Borovnica), Andreja Krt (Kranj)

Levica: Milan Jakopovič (Ljubljana)

Odbor DZ za finance je včeraj zavrnil predlog SDS za spremembe pri dohodnini, prek katerih bi med drugim z zvišanjem splošne olajšave zaposlenim zvišali neto dohodek. Po predlogu SDS bi se splošna olajšava s sedanjih 5260 evrov leta 2026 zvišala na 8000, leta 2027 na 9000 in leta 2028 na 10.000 evrov. Za prejemnika minimalne plače bi bil neto dohodek leta 2026 višji za 438 evrov in leta 2028 za 758 evrov,

za prejemnika povprečne plače bi bil neto dohodek leta 2026 višji za 712 in leta 2028 za 1232 evrov,

za prejemnika dvakratnika povprečne plače bi bil neto dohodek leta 2026 višji za 904 in leta 2028 za 1564 evrov.