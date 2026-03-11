Testna vožnja ali politični spektakel? Drugi tir se odpira brez uporabnega dovoljenja in jasnih odgovorov podjetja 2TDK, Golob, Bratuškova in ostali pa bi tam imeli predvolilni poligon!

Piše: Vida Kocjan

Danes ob 15.45 bo ob območju predora T8 Koper (Dekan) potekal slavnostni dogodek ob vzpostavitvi prevoznosti železniške povezave med Divačo in Koprom, bolj znano pod drugi železniški tir.

Slavnostni govornik bo predsednik vlade Robert Golob, pred tem pa se bo udeležil vožnje s preizkusnim vlakom po novi progi. Dogodka se bodo, glede na napovedi, udeležile tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, kmetijska ministrica Mateja Čalušić in vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše.

Odprta vprašanja brez odgovorov

Kljub napovedanemu dogodku pa ostajajo številna vprašanja brez odgovorov.

Vodstvu družbe 2TDK, d. o. o., ki jo vodi Matej Oset, smo že včeraj poslali več vprašanj. Vprašali smo:

Koliko bo to stalo? Ali ima proga uporabno dovoljenje? Ali je 2 tir oziroma proga že dokončana? Kdo bo nosil odgovornost, če bo kaj narobe?

Do objave tega članka odgovorov nismo prejeli.

Zakaj je to pomembno?

Dogodek številni označujejo kot »predvolilni šov« ali »iluzijo odprtja«, obstaja domneva, da je bil 11. marec izbran za simbolni trenutek kljub nedokončanosti.

Dodatno vprašanje sprožajo tudi nedavne objave in prisluhi o domnevnih nepravilnostih v povezavi z ministrico Alenko Bratušek in podjetjem 2TDK (vključno s sumi korupcije, kartelov in dodatnih zahtevkov izvajalcev v višini več milijonov evrov), ki so v zadnjih dneh dodatno razburkali javnost.

Današnja vožnja in dogodek tako nista le tehnični mejnik, temveč tudi test transparentnosti in odgovornosti – odgovorov pa (zaenkrat) ni.