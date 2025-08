Tega verjetno niste vedeli o pravkar umrlem Zdenku Roterju

Piše: Moja Dolenjska

V 99. letu starosti je odšel Zdenko Roter – partizan, udbovec, profesor in svetovalec Milana Kučana. Žal je mnoge skrivnosti Udbe, npr. o grozljivih dachauskih procesih, odnesel v grob. V debeli knjige Padle maske je malo in premalo povedal o svojem pomembnem udbovanju in preveč o svetovanju Kučanu.

Tako je ob današnji novici o smrti Roterja na X zapisal zgodovinar, publicist in ekonomist mag. Igor Omerza (vir)

Na X profilu Stasiland Slovenija@IgorOmerza lahko še preberemo:

V času svojega udbovanja je Zdenko Roter imel na zvezi tudi ovaduha Pietteja (pisatelj Javoršek), ki je bil multi špeckahla, saj je za denar obilno poročal o svojih znancih: Kocbeku, Borisu Pahorju, Dušanu Pirjevcu, Vitomilu Zupanu, Zoranu Mušiču, Josipu Vidmarju …

V Udbi je imel Zdenko Roter tesen stik z udbovskim surovežem Verijem Winklerjem, ki je na zaslišanju umoril dachavskega obtoženca Janeza Peraniča. Več o tem v moji knjigi o tem procesu (upam, da že naslednje leto).

Zdenko Roter piše v svoji knjigi Padle maske (2013), da so bili dachavski zasliševalci izraziti suroveži, a da jih noče našteti, da bi zaščitil njihove otroke pred zaznamovanjem. Hm, kdo pa je ščitil otroke javno oblatenih in sodno umorjenih ali zaprtih dachavcev?

Kaj je še bil Zdenko Roter? Viri navajajo:

Ključna figura v povojni represiji nad Cerkvijo in drugimi nasprotniki komunističnega režima, pri čemer so njegova dejanja vključevala psihično nasilje, izsiljevanje, brisanje dokazov in prisiljevanje posameznikov k sodelovanju z Udbo. Čeprav sam ni bil neposredno vpleten v fizično nasilje, je kot del sistema Udbe omogočal in izvajal metode, ki so bile del širšega aparata zatiranja. Njegovo kasnejše politično svetovanje in prikrivanje podrobnosti o zločinih Udbe dodatno krepita podobo kontroverznega akterja, ki je pomembno vplival na povojno in post-osamosvojitveno Slovenijo. Kritiki, kot je Igor Omerza, poudarjajo, da Roter ni nikoli v celoti razkril svoje vloge in je s tem oviral zgodovinsko razjasnitev delovanja Udbe.