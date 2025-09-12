Tarča Erike Žnidaršič prikrite propagande krvi in oblasti

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Prostor za destabilizacijo držav so lahko družabna omrežja, pa tudi mediji, če jih ne razumemo in analiziramo kritično, kaže dogajanje po atentatu na političnega aktivista Charlija Kirka, pa tudi včerajšnja razprava v Tarči o financiranju kampanj politikov in strank preko državnih podjetij, kot je GEN-I in obvodov kot so razni inštituti in nevladne organizacije. V ZDA je, da poskušajo iz diktatur na vzhodu (Rusija, Kitajska) z dezinformacijami na družabnih omrežjih še prilivati olje na ogenj po brutalnem atentatu opozoril guverner zvezne države Utah Spencer Cox.

Vsi, ker se je atentat zgodil med javno prireditvijo na univerzi, smo lahko gledali, kako je brizgala kri mladega politika. Preiskovalci v ZDA so objavili sliko osumljenega in razpisali nagrado za informacije.

Verjetno pa so bile tudi informacije, da poskušajo iz tujine še bolj destabilizirati državo, razlog, da je ameriški predsednik Donald Trump ponoči opozoril, da je bil Kirk odločen nasprotnik nasilje in da bi se tako morali na atentat odzvati tudi ljudje:

Pri Tarči, ki je sinoči govorila o dilemah skritih plačil in anonimnih propagandistov Svobode, SD, Levice, SDS, NSi in drugih na spletu, pa je bil zanimiv čas, to je tik pred kongresom NSI, kjer volijo novega predsednika. Iz strank vladne koalicije so pred tem poskušali z informacijami posebne preiskovalne komisije, s katero zbirajo informacije za črnjenjenje opozicije in majhnih medijev, ki jo vodi Tamara Vonta (Svoboda), diskreditirati Jerneja Vrtovca, češ da je bila NSi vzporedno financirana. Nekdanja novinarka Vonta je med tistimi, ki so v politiko z Golobom prišli z zaposlitvijo v državnem GEN-I.

A so se v Svobodi ujeli v dvojno past. Kot financerje so razkrili velike podjetnike in tajkune, ki so vsi blizu vladnim strankam in lahko javno zmerjanje zamerijo in se celo maščujejo. Številni so bili celo med gosti na nedavno poroki Roberta Goloba. Tak je denimo Janez Škrabec. Opravičil se je Stojan Petrič. Na poroki bi naj bil po informacijah Tarče tudi srbski poslovnež Dragan Šolak, ki je v Sloveniji ustanovil celo lasten medij za vplivanje na javnost N1.

Če je šlo res za koruptivno ravnanje, bi morali organi pregona preiskovati te poslovneže, ki zanesljivo največjih vsot niso nakazovali majhni NSi. Še večja past je, da po financiranju kampanj slovi državno podjetje GEN-I. Spomnimo, da so v času, ko jih je osebno vodil Robert Golob, po tihem čez vzporedno podjetje financirali Vesno Vuković, ko je zanje delala na državnem Telekomovem Siol.net s Primožem Cirmanom (Necenzurirani).

S kadri in denarjem GEN-I je Golob prevzel oblast v državi. Gen pa še danes vpliva na javno mnenje, zelo verjetno tudi s kupovanjem anonimnih propagandistov na družabnih omrežjih, je včeraj korektno opozorila Tarča.

Z denarjem vseh za Svobodo.

Z razkritjem te slike je Tarča Erike Žnidaršič ravnala pošteno. Izbira in predstavljanje gostov je bila, ko gre za politike, tudi logična, povabili so predstavnike strank. Že spet pa jim je spodrsnilo pri “nevtralnih analitikih”, kjer so pozabili gledalce opozoriti, da kot “strokovnjaka” gostijo nekdanjega politika in direktorja LDS Bogdan Biščka, nekoč tesnega sodelavca Gregorja Golobiča, ob njem pa še borca proti “klerotalibanskim pičkam” Domna Saviča. Pred kamerami sta bila kot neodvisna strokovnjaka politična aktivista vladnih strank. S tem ne bi bilo nič narobe, če bi na to gledalce opozorili in povabiti jih je treba iz vseh polov in ne le vladnega.

Je pa Tarča predstavila realen problem. Stranke, projekt je vodila leva sredina, so v času vlade Alenke Bratušek prepovedale, da bi pravne osebe, torej podjetja in podjetniki, smeli karkoli prispevati za stranke ali politike, podobno prepoved v Evropi poznajo le še v Franciji. Praktična posledica tega pa je, da so stranke postale neskončno odvisne od državnega financiranja in da se je financiranje od drugih, to je podjetnikov, premaknilo v sivo območje.

Zavladale so nam državne stranke, z državo povezana podjetja in državno financirani zavodi, društva in inštituti, ki jih politiki, državna in zasebna podjetja na veliko zalivajo z vašim denarjem. Prav je, da se ve, kaj nam iz podzemlja države vlada. Smo pred volitvami.

