Takšna so medstrankarska razmerja v Sloveniji po neodvisni evropski anketi

FokusSlovenija
(foto: zajem zaslona)

Piše: A. V. (Nova24tv)

Če bi bile volitve v Sloveniji jutri, bi na njih zmagala stranka SDS, ki se ji je glede na rezultat, dosežen na zadnjih volitvah, podpora močno okrepila. Druga bi bila stranka Gibanje Svoboda, ki se ji je podpora glede na zadnje volitve skorajda prepolovila, kaže anketa neodvisne evropske platforme Europe Elects.

SDS bi na volitvah dobila 30 odstotkov glasov, medtem ko je na zadnjih volitvah v DZ leta 2022 prejela 23,5 odstotka glasov. Gibanje Svoboda je na zadnjih volitvah dobilo 34,5 odstotka glasov, zdaj bi jih samo še 22 odstotkov.

Če bi bile volitve jutri, bi bila na tretjem mestu SD s sedmimi odstotki, sledili bi NSi in Prerod s po 6 odstotki, Demokrati ter Levica z Vesno s po 5 odstotki, Resnica s 4 odstotki, SLS in SNS s po 3 odstotki, Mi, socialisti in PSS s po 2 odstotkoma, ostale stranke pa bi dobile po odstotek ali manj, med njimi Fokus, Glas upokojencev in Stranka generacij.

Europe Elects je neodvisna spletna platforma, ki zbira in objavlja javnomnenjske ankete iz različnih evropskih držav, vključno s Slovenijo.

