Takole v praksi učinkuje prepoved medsosedske pomoči: visoka globa človeku, ki je zastonj pomagal pobarvati pod!

Piše: Moja Dolenjska

Nenavadna zgodba prihaja iz Svetega Jurija ob Ščavnici, kjer je Branko Lukačič, uradni zastopnik tamkajšnjega strelskega društva, sočlanu pomagal pobarvati pod. Kmalu ga je obiskala inšpekcija in mu izrekla kar 1000 evrov globe. S tem, ko naj bi pomagal članu društva, naj bi namreč delal na črno.

Lukačič je seveda šokiran. Kot je zapisal na Facebooku, je sočlanu pomagal, ker jim brezplačno kosi okoli strelskega doma, zdaj ko je pomoč vrnil, pa je dobil astronomsko globo.

Izrečeno globo je objavil na Faceboku in se ob tem zapisal: “Ja, tak je to v naši komunistični Sloveniji. Za osem ur našemu članu strelskega društva dela. Seveda brezplačnega in dobiš kar tisoč evrov globe. Jaz nisem Janković, da bi mi odpisali milijone.”

Ob tem se je vprašal, zakaj člani strelskega društva ne bi smeli pomagati eden drugemu.

Inšpektor mu je, kot rečeno, izrekel 1000 evrov kazni, ki jo mora plačati v 15 dneh. Kot pravno podlago je navedel 21. člen zakona o preprečevanju dela na črno, ki določa, da se z globo od 1.000 do 7.000 eurov za prekršek kaznuje posameznik, kadar opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela.

Omenjeni zakon je sicer aprila 2014 sprejela vlada Alenke Bratušek.