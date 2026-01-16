e-Demokracija
Takole sta Chavez in Maduro v času svoje vladavine dvigovala minimalno plačo – enako počne Luka Mesec

Luka Mesec, ljubitelj dvigovanja minimalne plače (foto: Anže Malovrh / STA)

Piše: C. R. 

Luka Mesec si kupuje volivce s predlogom o zvišanju minimalne plače, opozarja nekdanji minister Žiga Turk. Ob tem navaja, da se Mesec očitno zgleduje po Venezueli iz preteklih let. 
Hugo Chávez je v 14 letih vladavine izvedel približno 21–22 dvigov minimalne plače (pogosto 2–3 na leto, zlasti okoli 1. maja – Dia del Trabajador). Njegov naslednik Nicolás Maduro je v prvih letih nadaljeval s podobno frekvenco (včasih celo 4–5 dvigov letno), nato pa se je po letu 2018/2019 število zelo zmanjšalo zaradi hiperinflacije in kasnejšega poskusa stabilizacije, je na omrežju X zapisal Žiga Turk. 
Od marca 2022, kot navaja Grok, je minimalna plača v Venezueli zamrznjena na 130 bolivarjev (danes je to približno 1,5–3 ameriških dolarjev, odvisno od dneva). Namesto dvigov plače se zdaj povečujejo le bonusi, ki tvorijo “ingreso mínimo integral” (~100–160 dolarjev v 2024/2025, a brez vpliva na pravice iz delovnega razmerja).
Nekaj pomembnejših primerov dvigov (izbrani, ne vsi):
  • 2014: 3 dvigi (januar, maj, november → skupaj +68 % v letu).
  • 2015: 2–3 dvigi (npr. maj +30 % v dveh korakih).
  • 2016: več dvigov (npr. april/maj +30 %).
  • 2017: 3–5 dvigov (npr. maj +60 %, do takrat že 15. dvig od prihoda Madura).
  • 2018: avgust – enormen dvig +3.000 % ob uvedbi “nove” bolivar soberano in “Programa de Recuperación Económica”.
  • 2019–2021: še nekaj dvigov, a vrednost v USD pada proti ničli.
  • Marec 2022: zadnji uradni dvig minimalne plače → 130 Bs. (~30 USD takrat).
  • 2023–2025: brez dviga plače, le bonusi (npr. 2024 maj: ingreso mínimo integral ~130 USD; 2025: ~160 USD z bonusi, a plača sama ~1–2 USD).
Zakaj to ni pomagalo? Kljub desetinam dvigov (skupaj 50+ od 1999) je realna kupna moč minimalne plače padla na minimum zaradi:
  • hiperinflacije (milijoni % v 2017–2019),
  • tiskanja denarja,
  • rušenja proizvodnje,
  • odvisnosti od nafte in sankcij.
Danes je minimalna plača ena najnižjih na svetu (~1–3 USD/mesec). “Tako to gre, ko šoferji avtobusov, vojaki in politiki odločajo, koliko je kaj vredno. Na koncu ni nobena stvar vredna nič,” še navaja Turk na X. 

