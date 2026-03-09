Tako so plačani diplomati, ki evakuirajo Slovence

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)
“Na veleposlaništvu v Abu Dabiju imamo zgolj dve diplomatki – Natalio in Tatjano – , ki sta delali tako rekoč dan in noč.”
S takšnim odgovorom so se na zunanjem ministrstvu izognili pojasnilom, ki sem jih prosil za zaplete, ko so evakuirali prvo skupino Slovencev preko Omana s pomočjo Jordanske letalske družbe, ki ima precej zastarelo floto letal, a to zasebno podjetje nekdanjemu predsedniku Danilu Türku že dolgo pomaga pri prevažanju Palestincev na zdravljenje v Slovenijo. Prva v odgovoru omenjena je veleposlanica Natalia Al Mansour, ki je za svoje delo v februarju prejela 6.768 evrov plačila na tekoči račun. To je krepko več kot premier ali predsednica republike. A njeno plačilo je med diplomati nizko. Preglednica najvišjih izplačil, podatke lahko najdemo na Erarju, so takšni:
Preglednica najvišjih izplačil (februar 2026)
|Ime in priimek
|Funkcija / Lokacija
|Znesek (februar 2026)
|Branka Kučinič
|MZEZ
|11.543,26 €
|Bogdan Batič
|Veleposlanik, Izrael
|10.472,85 €
|Alenka Suhadolnik
|Veleposlanica, Rusija
|9.964,49 €
|Kristina Radej
|Veleposlanica, Etiopija (eks Iran)
|9.564,95 €
|Urška Kramberger Mendek
|Veleposlanica, Alžirija
|9.531,17 €
Na vrhu seznama izplačil na tekoče račune po aplikaciji Erar z dne 13. februarja 2026 izstopa Branka Kučinič, ki je prejela 11.543 evrov. Je dolgoletna uslužbenka na MZEZ. Čeprav njeno ime v širši javnosti ni tako znano kot npr. Samuel Žbogar, zaseda ključne operativno-administrativne položaje, ki so hrbtenica delovanja ministrstva. Večino svoje kariere je delovala v sektorjih, ki skrbijo za pravne zadeve, kadre in finance znotraj ministrstva. Bila je tudi vodja oddelka za splošne zadeve. Pri zneskih nad 10.000 evrov v Erarju je možno, da gre za poračune plač ali dodatkov za več mesecev nazaj, ki so bili izplačani skupaj. Če je bil diplomat napoten na novo lokacijo (v tujino), pa mu država v enem znesku izplača selitvene stroške, dodatke za opremo stanovanja in vnaprejšnje nadomestilo za delo v tujini.
Sledijo ji veleposlanik v Izraelu Bogdan Batič s 10.472 evrov, veleposlanica v Rusiji Alenka Suhadolnik s 9.964 evri, nekdanja veleposlanica v Iranu, danes pristojna za Etiopijo in Afriško unijo Kristina Radej s 9.564 evri. In veleposlanica v Alžiriji Urška Kramberger Mendek s 9.531 evri.
Visoka nakazila so prejeli tudi javnosti bolj znani Samuel Žbogar (8.000 EUR), Iztok Mirošič (7.373,15 EUR) in Melita Župevc (7.390,81 EUR).
Prikazani zneski so neto nakazila in lahko vključujejo različne dodatke:
- Dodatek za delo v tujini: Ki je odvisen od nevarnosti in stroškov bivanja v določeni državi.
- Dodatek za nevarnost: Posebej visok v kriznih žariščih.
- Povračila stroškov: Ki so v diplomaciji pogosto združena v enotno nakazilo.
Pri odločitvi vlade, da bo za evakuacije državljanov plačala 1,5 milijonov evrov jordanski družbi Jordan Aviation, bi naj imela glavno vlogo Mojca Seliškar Toš. Robert Golob jo je lani junija zaposlil kot svetovalko za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, je pa nekdanja šefinja kabineta predsednika republike Danila Türka in predsednica uprave Fundacije Danila Türka – Pustimo jim sanje, ki je med drugim organizirala projekt rehabilitacije otrok iz Gaze v Sloveniji. Za pomoč pri teh prevozih pa je še kot predsednik republike Türk nagradil lastnika in direktorja tega podjetja. Podjetje ima sicer precej zastarelo floto letal in slabe ocene potnikov. Država pa mu bo plačala tudi 70 evrov nekakšnega VIP dodatka za potnike. Iz vlade še niso pojasnili, zakaj točno je to.
