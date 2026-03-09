Tako so plačani diplomati, ki evakuirajo Slovence

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

“Na veleposlaništvu v Abu Dabiju imamo zgolj dve diplomatki – Natalio in Tatjano – , ki sta delali tako rekoč dan in noč.”

S takšnim odgovorom so se na zunanjem ministrstvu izognili pojasnilom, ki sem jih prosil za zaplete, ko so evakuirali prvo skupino Slovencev preko Omana s pomočjo Jordanske letalske družbe, ki ima precej zastarelo floto letal, a to zasebno podjetje nekdanjemu predsedniku Danilu Türku že dolgo pomaga pri prevažanju Palestincev na zdravljenje v Slovenijo. Prva v odgovoru omenjena je veleposlanica Natalia Al Mansour, ki je za svoje delo v februarju prejela 6.768 evrov plačila na tekoči račun. To je krepko več kot premier ali predsednica republike. A njeno plačilo je med diplomati nizko. Preglednica najvišjih izplačil, podatke lahko najdemo na Erarju, so takšni:

Preglednica najvišjih izplačil (februar 2026)

Ime in priimek Funkcija / Lokacija Znesek (februar 2026) Branka Kučinič MZEZ 11.543,26 € Bogdan Batič Veleposlanik, Izrael 10.472,85 € Alenka Suhadolnik Veleposlanica, Rusija 9.964,49 € Kristina Radej Veleposlanica, Etiopija (eks Iran) 9.564,95 € Urška Kramberger Mendek Veleposlanica, Alžirija 9.531,17 €

Na vrhu seznama izplačil na tekoče račune po aplikaciji Erar z dne 13. februarja 2026 izstopa Branka Kučinič, ki je prejela 11.543 evrov. Je dolgoletna uslužbenka na MZEZ. Čeprav njeno ime v širši javnosti ni tako znano kot npr. Samuel Žbogar, zaseda ključne operativno-administrativne položaje, ki so hrbtenica delovanja ministrstva. Večino svoje kariere je delovala v sektorjih, ki skrbijo za pravne zadeve, kadre in finance znotraj ministrstva. Bila je tudi vodja oddelka za splošne zadeve. Pri zneskih nad 10.000 evrov v Erarju je možno, da gre za poračune plač ali dodatkov za več mesecev nazaj, ki so bili izplačani skupaj. Če je bil diplomat napoten na novo lokacijo (v tujino), pa mu država v enem znesku izplača selitvene stroške, dodatke za opremo stanovanja in vnaprejšnje nadomestilo za delo v tujini.

Sledijo ji veleposlanik v Izraelu Bogdan Batič s 10.472 evrov, veleposlanica v Rusiji Alenka Suhadolnik s 9.964 evri, nekdanja veleposlanica v Iranu, danes pristojna za Etiopijo in Afriško unijo Kristina Radej s 9.564 evri. In veleposlanica v Alžiriji Urška Kramberger Mendek s 9.531 evri.

Visoka nakazila so prejeli tudi javnosti bolj znani Samuel Žbogar (8.000 EUR), Iztok Mirošič (7.373,15 EUR) in Melita Župevc (7.390,81 EUR).

Prikazani zneski so neto nakazila in lahko vključujejo različne dodatke:

Dodatek za delo v tujini: Ki je odvisen od nevarnosti in stroškov bivanja v določeni državi. Dodatek za nevarnost: Posebej visok v kriznih žariščih. Povračila stroškov: Ki so v diplomaciji pogosto združena v enotno nakazilo.

Pri odločitvi vlade, da bo za evakuacije državljanov plačala 1,5 milijonov evrov jordanski družbi Jordan Aviation, bi naj imela glavno vlogo Mojca Seliškar Toš. Robert Golob jo je lani junija zaposlil kot svetovalko za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, je pa nekdanja šefinja kabineta predsednika republike Danila Türka in predsednica uprave Fundacije Danila Türka – Pustimo jim sanje, ki je med drugim organizirala projekt rehabilitacije otrok iz Gaze v Sloveniji. Za pomoč pri teh prevozih pa je še kot predsednik republike Türk nagradil lastnika in direktorja tega podjetja. Podjetje ima sicer precej zastarelo floto letal in slabe ocene potnikov. Država pa mu bo plačala tudi 70 evrov nekakšnega VIP dodatka za potnike. Iz vlade še niso pojasnili, zakaj točno je to.

Daljši spisek plač, izplačanih februarja, sortiran po višini, je takšen:

Naziv prejemnika Znesek transakcije (EUR) BRANKA KUČINIČ 11543,26 BOGDAN BATIČ 10472,85 ALENKA SUHADOLNIK 9964,49 KRISTINA RADEJ 9564,95 URŠKA KRAMBERGER MENDEK 9531,17 METKA IPAVIC 9215,02 BERNARD ŠRAJNER 9003,32 IGOR LAKOTA 8750,34 RENATA CVELBAR BEK 8464,77 MATEJA PREVOLŠEK 8430,88 ANŽEJ FRANGEŠ 8369,06 TOMAŽ MATJAŠEC 8321,57 IRENA VREČKO TOPLAK 8193,56 GREGOR ZAGRAJŠEK 8107,31 ROBERT ČREPINKO 8043,04 SAMUEL ŽBOGAR 8000 BORUT BLAJ 7986,87 IGOR JUKIČ 7981,66 BOŠTJAN JERMAN 7950,86 GREGA PAJNKIHAR 7945,95 GRETI BOROJEVIC 7943,32 ROBERT KOKALJ 7924,63 ANDREJ BENEDEJČIČ 7900,41 ANGELIKA ROSA MLINAR 7888,17 TINA LAMPELJ 7867,01 GREGOR KLEMENČIČ 7834,59 SERGEJ MOŽINA 7825,77 MATJAŽ LONGAR 7792,2 MATJAŽ INGOLIČ 7777,42 TADEJ FURLAN 7763,66 TAMARA WEINGERL POŽAR 7757,34 GABRIJELA KORŽE 7710,71 MATIJA BUČAR 7640,1 JOŽEF DROFENIK 7631,35 URŠKA DOLINŠEK 7598,84 ŽIGA LAVRIČ 7567,83 MARKO ŠTUCIN 7533,96 DUŠAN STERLE 7517,47 BOŠTJAN MALOVRH 7503,69 ANITA PIPAN 7500 POLONA BRADAČ 7500 TIMOTEJ ŠOOŠ 7500 MARKO VREVC 7478,45 MARKO SOTLAR 7454,28 PETRA ČESEN ČATAR 7392,54 MELITA ŽUPEVC 7390,81 IZTOK MIROŠIČ 7373,15 DEJAN VLADIC 7366,94 TINA ZAVAŠNIK BERGANT 7364,19 JEAN PIERRE VONARB 7361,22 BOŠTJAN ŠIRNIK 7347,44 NINA KRTELJ 7344,87 SLOBODAN ŠEŠUM 7344,05 UROŠ STIBILJ 7311,81 ANDREJA VIHER WHITE 7292,44 VLASTA JESENIČNIK 7271,14 ALJAŽ ARIH 7223,4 DUBRAVKA ŠEKORANJA 7189,54 KATARINA GRADIČ REŽEN 7167,77 ANJA MEZEG PARMA 7163,67 BORIS ANTOLIČ 7162,31 BERTA MRAK 7149,56 ANDREJA NAJŽAR 7144,93 NATAŠA ZAJEC HERCEG 7104,63 NINA TOVORNIK 7018,66 GREGOR JENKO 7000 MATEJA KOBAV 6968,95 GREGOR ŠUC 6968,6 MATIJA VIDMAR 6957,1 GAŠPER DOVŽAN 6946,17 MATEJ MARN 6857,84 ANITA LORBEK 6856,93 GREGOR BOŽO ŠTAJER 6855,92 TEA PIRIH 6852,98 ZALA CRČEK BEOVIC 6850,44 DAVID WEINDORFER 6836,03 ANDREJA NARAKS 6834,26 ALEŠ BALUT 6820,19 JURIJ RIFELJ 6800 GABI MATKOVIČ 6788,18 BOJAN BOŽNIK 6787,51 NATALIA AL MANSOUR 6768,39 ANDREJ DERNOVŠČEK 6754,95 TJAŠA TANKO 6750