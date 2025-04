Tako se v Svobodi norčujejo iz upokojencev

Piše: Moja Dolenjska

Poslanka Alma Intihar iz Golobove stranke Gibanje Svoboda je na parlamentarnem odboru, kjer so razpravljali o zbranih podpisih za referendum in s tem povezanim referendumom, ki bo 11. maja 2025, dejala:

“Tam je za stojnico stal nek možakar v konkretnih letih, malček zob mu je že manjkalo, malček je tudi zaudarjal.”

Odzivi ne njeno izjavo na družbenih omrežjih so številni in ogorčeni. Med drugim lahko preberemo tudi: “Poslanka, sociopat svobode in vladne koalicije, se norčuje iz ljudi, ki jih je Robert Golob pripeljal do revščine, brez zdravstvene oskrbe in brez zobozdravnikov, čakajo v čakalnih vrstah, privatnih zdravstvenih uslug pa si ne morejo plačati. Malo ljudi je tako pokvarjenih!”

Spomnimo. Danes ima več kot 58 % upokojencev pokojnino nižjo od praga tveganja revščine, kar 52.000 upokojencev pa prejema manj kot 500 evrov pokojnine. ( Danes ima več kot 58 % upokojencev pokojnino nižjo od praga tveganja revščine, kar 52.000 upokojencev pa prejema manj kot 500 evrov pokojnine. ( vir

In kdo je Alma Intihar? Akademska slikarka, živeča v Radovljici. Kjer jo, mimogrede, domačini skorajda ne poznajo, v državnem zboru pa jo imajo zgolj za pritiskanje na glasovalni gumb po njihovih navodilih. Otroštvo je preživljala v Ivančni Gorici, blizu Stične (kot navaja sama), kjer je oče poučeval matematiko in fiziko v stiški gimnaziji, mama pa je poučevala glasbo, lahko preberemo v njeni predstavitvi na strani Gibanja Svoboda.

Doslej je le malokdo slišal za njeno ime. Gre za poslanko, ki je izredno pasivna. “Zaslovela” je lani jeseni, ko je ministra Luko Mesca prosila, da bi imeli tudi poslanci pravico do odklopa. Menda je hudo izgorela.

Posnetek: Intihar