Piše: Celjski glasnik

Z vlado Roberta Goloba je Slovenija postala unikum na več področjih, a žal to ni unikum spodbudnih potez, ampak unikum norčevanja iz ljudi.

Tudi na področju preiskovanja in financiranja političnih strank smo kot kaže postali unikum, saj se preiskuje opozicijske stranke, ki bi se naj domnevno (indici) financirale iz državnih podjetij, medtem, ko se kot kaže vsem na očeh, stranka, ki to “preiskavo” vodi, financira iz državnih podjetij.

Tako perverzno propagandno mašinerijo, kot jo je vzpostavila Svoboda, sem doslej videl samo v Srbiji. To je še en element srbizacije slovenske politike poleg vseh drugih, o katerih je bilo že veliko govora. Divje bo 😵‍💫 https://t.co/9ZZwoqYuFr — Sebastjan Jeretič (@NeuroVirtu) January 8, 2026

V zadnjih dneh so se pojavile informacije in podatki, da družba DC Limited v Golobovem času prejela od države skoraj 140 tisoč evrov, največ od junija 2025 in to od družb Gen-i in DARS. In zakaj je to pomembno? Ker se preko te družbe na družbenem omrežju Meta (Facebook) izvaja politična propaganda akterjev Gibanja Svobode in se dejansko dela volilna kampanja.

