Tak video je objavil Trump o Maduru

Piše: Spletni časopis

Zajetje diktatorja Nicolása Madura, ki je Venezueli vladal po volilni goljufiji, revolucionarni kraji premoženja z nacionalizacijo že prej in s pomočjo trgovine z drogo, in to v operaciji, ki je trajala le nekaj ur, je simbolno velik uspeh ZDA.

Še posebej v primerjavi s poskusom Rusije Vladimirja Putina, ki je na podoben način nameravala v treh dneh (ali desetih po drugih virih) odstaviti ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Pa po štirih letih brutalne vojne še niti blizu temu cilju niso. Maduro je Trumpa javno pozval, naj pride ponj. Kako se je to, kar je prosil, tudi zgodilo, je Trump objavil v videu, na svojem omrežju Truth:

Venezuela je imela več milijard evrov vredno rusko orožje, deloma so ga kupili, deloma je bilo poslano na up, da bi se Maduro ubranil pred Američani, a v operaciji vojske ZDA ni umrl niti eden ameriški vojak, poškodovano je bilo eno samo letalo, a tudi to se je vrnilo na svoje letališče. Goreli pa so ruski protiletalski sistemi in druga oborožitev. Po eni od razlag je bil razlog, ker so Američani onesposobili poveljevanje in komunikacije, vojaško pa so svetlobno leto boljši, po drugi pa se vrh vojske v Venezueli ni bil pripravljen žrtvovati za Maduro.

Nekaj več o ozadju propadanja Venezuele, kar so jo prevzeli levičarski skrajneži, le zadnji je bil Maduro, lahko preberete tukaj:

Kako napeto je bilo včeraj, pa kaže tudi objava Mateja Rigelnika o poročanju naše depolitizirane RTVS o žalosti, ki bi naj zajela Venezuelo zaradi vojaškega poloma diktatorja z ne preveč učinkovitim ruskim orožjem, ki je odpovedalo že v Iranu: