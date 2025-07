Tadej Pogačar je danes še četrtič zmagal na Touru; na zadnji etapi je bil četrti

Piše: C. R., STA

V cilju v Parizu je zasedel četrto mesto, premagali so ga le Belgijec Vout van Aert (Visma-Lease a bike), ki je po napadu na zadnjem vzponu na Montmartre v cilj prišel z 19-sekundno prednostjo pred tremi kolesarji. Na drugo mesto se je uvrstil Italijan Franco Ballerini, na tretje pa Slovenec Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ta je prav tako kot Pogačar prikazal pogumno predstavo. Proti začelju karavane sta ciljno črto prečkala Primož Roglič in Luka Mezgec.

Organizatorji so tokrat spremenili klasično sprintersko zadnjo etapo s prihodom v Parizu. Dodali so ji še tri kroge na Montmartre, na katerem se je tako kot lani na olimpijskih igrah znova zbrala velika množica gledalcev. Sredi etape so se sicer prireditelji zaradi napovedanega dežja, ta je pošteno namočil ulice Pariza, odločili, da bodo etapo s 50 km do cilja nevtralizirali, tako da je bilo dirkanje v zaključku zgolj za čast.

V skupnem seštevku je Pogačar Tour zaključil s prednostjo štirih minut in 24 sekund pred Dancem Jonasom Vingegaardom, ki Slovenca v zadnji etapi ni poskušal napasti, napad pa je še pred spektakularnimi vzponi v zadnjem delu dirke uprizoril Florian Lipowitz, ki je pridobil deset sekund in v boju za tretje mesto dokončno ugnal Škota Oscarja Onleyja.

Pogačar se je po številu zmag na Touru izenačil z Britancem Chrisom Froomom, pred njim s po petimi zmagami ostaja le še četverica kolesarjev: Francoza Jacques Anquetil in Bernard Hinault ter Belgijec Eddy Merckx in Španec Miguel Indurain.

Primož Roglič je dirko končal na osmem mestu.