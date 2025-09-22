“Svoje lažnive ideološke obraze bodo gledali v ogledalu vse do smrti”

Piše: Moja Dolenjska

Državni zbor je tik pred sprejetjem zakona o vrtcih, s katerimi bo vladna koalicija praktično onemogočila zasebne vrtce. Zakon, ki ga je pripravila vlada, bo namreč dovoljeval subvencioniranje le še tistih vrtcev, ki jih bodo dovolile občine in še to le takrat, ko ne bo dovolj prostora v javnih vrtcih. Slednje pomeni, da bo najverjetneje večina zasebnih vrtcev zaprla svoja vrata, kar je sicer le še ena od potez vladne koalicije, s katerimi v tem mandatu obračunava z vsem, kar je zasebnega.

Omenjene spremembe zakona so poslanci potrdili na seji odbora za izobraževanje ta teden, zdaj pa jih mora državni zbor potrditi še na plenarni seji, pri čemer ni dvoma, da bo vladna koalicija to tudi naredila.

Po seji omenjenega odbora se je z daljšim ganljivim zapisom oglasila Hojka Oman iz zasebnega vrtca Vila Mezinček, ki kar ni mogla verjeti, kaj so pravzaprav sprejeli vladni poslanci. Njen zapis, objavljen na Facebooku, objavljamo v celoti.

“Po šestih urah sedenja, ki je bilo več kot očitno namenjeno samemu sebi; potem, ko je Zakon o vrtcih raztrgala Zakonodajno pravna služba državnega zbora in na več mestih opozarjala, da je zakon ustavno sporen, ko so ga zavrnili trije predstavniki iniciativ staršev, varuh enakosti, ko nas je osem predstavnikov zasebnih vrtcev poslancem plastično predstavilo koliko cenejši smo za občine, kako in zakaj delamo, kako in zakaj smo ustanavljali svoje vrtce in vanje vlagali svoj denar, koliko solz in žuljev in ljubezni je vloženega v vsakega od njih, so glasovali popolnoma enako kot bi, če bi vsi raje ostali doma.

Trkati na vest osebam, ki je nimajo, drugačnega rezultata res ne more imeti in ga niti nismo pričakovali. Je pa vseeno strašno spoznanje, da imajo prav ti ljudje moč in možnost, da poderejo vse, kar smo državljani s trudom in ljubeznijo v teh letih zgradili.

Celo več. Po začetku seje so poslanci koalicije vložili amandma, po katerem bo velika večina zasebnih vrtcev lahko zaprla svoja vrata že s koncem letošnjega šolskega leta. Ali pa se pripravila na vsakoletno lobiranje na občini, da bi svojim otrokom podelila subvencije. Tega ni v meni in tega ne bom počela. Za nobeno ceno.

Ne pristajam na to, da lahko v istem vrtcu en otrok dobi subvencijo od svoje občine, drugi pa ne. Nikdar ne bom pristala na to, da si lahko naš vrtec privoščijo samo ljudje z debelimi denarnicami.

Držali smo se dobro, junaško smo si stali ob strani in se borili za izbiro, ki je brez subvencije ne more biti.

Ko sem šla domov, sem se še nekako držala, dobro smo se borili, drugačnega rezultata niti nismo pričakovali. Ni še konec. Imamo še veto in ustavno sodišče.

Ampak sredi noči, ko sem se že tretjič zbudila v solzah, ker ne morem verjeti kako zavržni so tisti, ki z enim stavkom in enim glasom ter brez kančka slabe vesti dobesedno izbrišejo trud generacij, ki smo verjeli, da lahko naredimo kaj več. Žuljev in solz in neprespanih noči, ko smo se borili za to, da smo si zaslužili vsakega otroka, ki so ga starši vpisali v naše vrtce.

Tudi danes dopoldan sem potočila nekaj solz. In se v mislih poslovila. Od preteklih 14 let. Od otrok. Od svojih zaposlenih.

Ker naš boj v tej državi nikoli ne bo končan. In ko bodo zasebne vrtce nekoč spet potrebovali, jih ne bo več. Ker nihče več v tej naši ljubi Sloveniji ne bo tako nor, da bi svoj težko prigarani denar vlagal v nekaj, kar lahko vlada z enim samim stavkom kadarkoli vzame.

Pri nas si nekaj vreden samo, če dobro živiš od podpore in socialnih transferjev. Ostali pa smo kapitalisti, ki živimo na račun države in delavcev. Kje smo že to slišali?

Nič več na račun moje družine. In nič več na najin račun.

Mi se bomo postavili nazaj na noge, ne bo prvič, pa verjetno zadnjič tudi ne.

Oni pa bodo svoje lažnive ideološke obraze gledali v svojem ogledalu vsak dan do svoje smrti. In nekoč, nekatere prej, druge slej, bo doletelo spoznanje kaj gledajo v ogledalu.

Vsaka palica ima dva konca. In dobro se vrača z dobrim, račun za slabo pa na koncu prav tako nekdo plača. Če ne ti, pa tvoji otroci,” je zapisala.

Odbor za izobraževanje, znanost in mladino, kjer so obravnavali spremembe zakona o vrtcih, vodi Mirjam Bon Klanjšček iz Nove Gorice, nekdanja poslanka Stranke Alenke Bratušek, danes pa tesna zaupnica Roberta Goloba (Gibanje Svoboda). Poslankin soprog Miran Klanjšček je bil direktor podjetja Star Solar v 100-odstotni Golobovi lasti.