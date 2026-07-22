Svobodnjaki nad poslanca SDS z umetno inteligenco

Piše: A. S.

Umetna inteligenca nam odpira številne nove možnosti, a pri Gibanju Svoboda jo očitno najraje zlorabljajo za potvarjanje resnice in ustvarjanje lažnih slik.

Včeraj zvečer sta se v oddaji 24ur Zvečer glede referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter dejanske vsebine tega zakona ostro spopadla poslanec SDS Andrej Poglajen in poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin.

Slednja je po pričakovanem scenariju znova strašila z uvajanjem politične policije, kar je Poglajen mirno in utemeljeno zavrnil kot politično pretiravanje. Izpostavil je, da je namen novele predvsem učinkovitejši boj proti korupciji. Spomnil je tudi, da prejšnja zakonodaja dolga leta ni vključevala sodnega varstva, da pa se šele sedaj kar naenkrat govori o protiustavnosti. Zakonodajo, ki bi jo novela spremenila je namreč v času vladavine Roberta Goloba predlagala takratna predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki jo je zatem državni zbor sprejel. “Ta ista Urška Klakočar Zupančič je v preteklem mandatu blokirala ustanovitev preiskovalne komisije o preiskovanju spornih energetskih poslov tako, da seje sploh ni sklicala. Ta zakon ni bil sprejet zato, da bi uveljavil nova sodna varstva, ampak je bil sprejet, da nastavi postopkovne barikade proti odkrivanju spornih poslov Roberta Goloba,” je izpostavil Poglajen in dodal, da vse floskule o politični policiji in “fašizmu”, ki jih sedaj ponavlja opozicija, kažejo le na to, da si želijo še bolj zaščititi vse svoje sporne posle, ki so jih počeli, ko so bili koalicija. Prav tako je očital kolegici Tacer Perlin, da ščitijo korupcijo v državi in koruptivne prakse, ki bi jih nova zakonodaja bolj učinkovito razkrivala in kaznovala.

Ker Tacer Perlin ni bila zmožna ustrezno odgovarjati na trditve Poglajna niti mu slediti v razpravi, so se njeni tovariši iz podmladka Gibanje Svoboda odločili, da bodo svojo poslanko potolažili s pomočjo umetne inteligence in se obenem maščevali Poglajnu, ker pač premore to česar sami niso zmožni – mirno a odločno argumentirati svoja stališča z dejstvi in ne s populističnimi slogani. Tako so, kot je za levičarje značilno, svoje lastne slabe navade pripisali Poglajnu in ga obtožili, da laže.

“Skulirani” Poglajen

Z umetno inteligenco so ponaredili Poglajnovo fotografijo iz oddaje, kjer se vidno razburjen poslanec SDS močno poti, čeprav je Poglajen v sami oddaji nastopil mirno, argumentirano in samozavestno. Pod sliko so našteti simptomi laganja, ki jih sicer opazimo najpogosteje pri njih, in zraven znova dopisali lažne trditve o tem, da naj bi hotela vlada z novo zakonodajo “stikati po bančnih računih, SMS-ih” in “ustrahovati vse, ki povejo svoje mnenje.” Možnost levičarjev, da ustvarijo pri obtoževanju drugih svojo zrcalno podobo je preprosto neverjetna. Brskanje in stikanje je namreč opravljala ravno preiskovalna komisija Tamare Vonta, medtem ko je Golob izvajal politične čistke in omejeval svobodo govora. Celo Mojca Šetinc Pašek, prva voditeljica sporne komisije, je priznala, da je bil namen politični obračun s SDS. Ob lažni sliki Poglajna so svobodnjaki znova pozvali na udeležbo referenduma proti “politični policiji” in dopisali, da je slika “malenkost obdelana z AI.” Sodeč po komentarjih so sicer s tem vzbudili le še večje ogorčenje javnosti, ki je že tako sita njihovih zavajanj.