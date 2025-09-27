Svoboda naročnik agencije, ki ji je Telekom plačal 400 tisoč za raziskave, poslanci te iste stranke pa potem preiskujejo opozicijo

Piše: Celjski glasnik

V javnosti je zaokrožila vest, da naj bi državni Telekom v samo dveh letih Valiconu plačal več kot 366 tisoč evrov brez DDV za različne raziskave.

Pri tem mnogi sedaj opozarjajo, da gre še za en šolski primer nesmotrne porabe davkoplačevalskega denarja ter da bi takšno podjetje moralo ravnati bistveno bolj transparentno.

Ta primer Telekoma je res šolski primer kdo ima koristi od državne lastnine in kam se izgublja denarni tok delničarjev. Na predavanjih bo to lep primer slabe prakse korporativnega upravljanja. — Matej Lahovnik (@LahovnikMatej) September 22, 2025

Profesor dr. Miro Haček izpostavlja, da je nepredstavljivo, kako podjetje z več kot 3200 zaposlenimi naroča tudi raziskave, v katere IKT rešitve naj vlaga. Hkrati pa izpostavlja, da vse to kaže, kakšne vsote denarja se namenja posameznikom, če so prijazni s trenutno oblastjo.

“Ta primer Telekoma je res šolski primer kdo ima koristi od državne lastnine in kam se izgublja denarni tok delničarjev. Na predavanjih bo to lep primer slabe prakse korporativnega upravljanja,” pa ob tem opozarja ekonomist dr. Matej Lahovnik. Slednji je opozoril še na eno izredno zanimivost in sicer, da tudi Gibanje Svoboda sodeluje z agencijo Valicon, hkrati pa poslanci te stranke preiskujejo opozicijo.