Svoboda čisto narobe o prispevkih, SLS “bankrotirala”, je ugotovilo še računsko sodišče

Piše: Spletni časopis

Vladajoča Svoboda je povsem napak poročala, da je denar za kampanjo za evropske volitve v celoti zbrala s prostovoljnimi prispevki, je ugotovilo računsko sodišče. Nič niso zbral s prispevki. Vse so si nakazali z rednega računa. Da je nenavadno, ker so zatrdili, da so 278.408 zbrali s prispevki, a hkrati niso razkril niti enega donatorja, sem opozoril že lani pri poročanju o objavi poročil strank po volitvah, ki so se za največjo vladno stranko Roberta Goloba precej klavrno končale, ker so močno zaostali za SDS Janeza Janše. Svoboda je dobila dva sedeža, SDS štiri.

Še hujšo stvar, na katero sem tudi že lani opozoril v Spletnem časopisu, pa so revizorji ugotovili pri Ljudski stranki, ki ob zaprtju posebnega računa skoraj pol leta po evropskih volitvah še ni plačala računov kampanje. Podobno v preteklosti računov (predvsem lokalnih) kampanj niso plačevale stranke SD, LDS in Zares, na predsedniških volitvah pa Lojze Peterle. Pa tudi mariborski župan Andrej Fištravec. Njegov organizator kampanje Darko Berlič je bil zaradi ponarejanja listin zaradi tega obsojen celo na pol leta pogojne zaporne kazni, sodbo pa je sodišče v pomembnem delu prikrilo javnosti in o pravici javnosti, da bi smela izvedeti, kdo je goljufal v kampanji in kako točno, še vedno poteka sodni spor. Berlič se je v težavah znašel, ker sem kot novinar razkril, da Fištravec ni plačal večine računov svetniških in županskih kampanj, posledica je bil nadzor računskega sodišča, ki ga to na lokalnih volitvah sicer ne izvaja in preiskava kriminalistov.

Praktično ugotovitev revizorjev o SLS pomeni, da so s kampanjo bankrotirali. Dejansko pa ostali dolžni. Lista SLS, za katero je dober rezultat dosegel Peter Gregorčič, je edina tokrat za poslovanje ali poročanje zaradi tega dobila negativno oceno računskega sodišča po pregledih kampanj večjih strank. Podatki o porabi denarja in dosežkih na volitvah za stranke, ki jim po zakonu pripade povračilo stroškov, so takšni:

Do 9. 10. 2024, ko je zaprla posebni račun, SLS ni poravnala stroškov volilne kampanje v skupnem znesku 53.494 evrov. Računsko sodišče je ugotovilo, da je 29.494 evrov stranka pozneje le poravnala med izvajanjem revizije z rednega računa stranke, preostali del v znesku 24.000 evrov pa v trenutku izdaje revizijskega poročila še ni bil plačan. “Bankrot” iz SLS pojasnili tako: “Stranka SLS po izvedenih volitvah ni prejela denarnih prispevkov fizičnih oseb, na katere je računala. Hkrati kljub večkratnim poskusom stranka SLS ni bila uspešna pri pridobivanju posojila pri bankah, povišali so ji zgolj limit. Zato je bila stranka SLS ob zaprtju posebnega računa v likvidnostnih težavah in ni mogla poravnati obveznosti.”

Vladajoča Svoboda pa je pojasnila, da je na Ajpes poslala še drugo poročilo o kampanji, v katerem pa ni napak prikazala, od kod ji denar za kampanjo. To drugo poročilo je na portal Ajpes poslala skoraj dva meseca po izteku roka za poročanje. Računsko sodišče je nenavadno poročanje največje stranke, ki pa na evropskih volitvah ni bila najuspešnejša, povzelo tako:

Celotno poročilo o reviziji poslovanja Svobode je takšno:

Je pa bila kampanja Svobode lani veliko učinkovitejša od kampanje NSi Mateja Tonina, ki ji je za podoben vložek komajda uspelo dobiti enega evropskega poslanca in je bila blizu učinkovitosti stranke DeSUS, ki je v koalicijo z Dobro državo ostala brez. So pa tako poročanje kot poslovanje NSi revizorji ocenili s pozitivno oceno. Podobno niso imeli pridržkov še pri SD in Levici.

Pridržek za poslovanje in za poročanje pa so revizorji izrekli na EU volitvah najuspešnejši stranki SDS, ki je porabila največ denarja za kampanjo, pa tudi Vesni. Med drugim je SDS med brezplačnimi storitvami izkazala stroške za nakup goriva in drugih dobrin v skupnem znesku 4.130 evrov, čeprav je šlo za prevzete obveznosti, za kar pa bi morala stranka predložiti račune. Zaradi odsotnosti ustreznih dokazil revizorji niso mogli preveriti, ali so bile storitve dejansko opravljene in ali so stroški nastali v povezavi z volilno kampanjo: elektrika za polnjenje električnega vozila v znesku 100 evrov, poraba goriva v skupnem znesku 3.049 evrov, reklamni napis na lastno vozilo v znesku 550 evrov, hrana in pijača v skupnem znesku v znesku 431 evrov… Podobnih nepravilnosti je bilo še več.

Celotno revizijsko poročilo je takšno: