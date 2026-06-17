Svetovno prvenstvo v nogometu dokazalo, da je RTV Slovenija samo bankomat davkoplačevalskega denarja za izbrance!

Piše: Celjski glasnik

V Sloveniji že leta tečejo polemike o tem, kako smiselno oziroma nesmiselno je plačevati RTV prispevka, ki ga plačujejo vsa gospodinjstva.

Primarna naloga plačevanja prispevka pa bi morala biti, da bi ljudje dobili neodvisen in politično uravnotežen medijski prostor. Prav tako pa bi glede na dejstvo, da ga plačujejo vsi državljani, morala RTV Slovenija ponujati najbolj kvalitetne ter strokovne vsebine. Danes po tem, ko ga je “politično osvobodil” Robert Golob, lahko državljani dobijo vse drugo kot to.

Svetovno prvenstvo v nogometu je še en dokaz zakaj je neumno z obveznim prispevkom financirat javno hišo, ker so na Arena Sport boljši prenosi z manj oglasi in odličnimi komentatorji v studiu kot sta Zahovič in Denis Šme, na RTV pa veliko slabše. pic.twitter.com/sBhAGFFfsQ — Matej Lahovnik (@LahovnikMatej) June 12, 2026

Po tem, ko se je že leta govorilo o tem, da bi se RTV prispevek ukinil, je Golobova vlada naredila ravno nasprotno. Na odgovorna mesta je imenovala politično kontaminirane ljudi, ki so RTV Slovenija spremenila v propagandno glasilo globoke države. Vso to propagando pa plačujejo davkoplačevalci z neprostovoljnimi prispevki. Za piko na i pa lahko podobne vsebine, kot na zasebnih medijih spremljajo v bistveno slabši kvaliteti.

Takšno dejstvo je pokazalo tudi svetovno prvenstvo v nogometu, kar je opozoril dr. Matej Lahovnik: “Svetovno nogometno prvenstvo je še en dokaz, zakaj je neumno financirati bordel z obveznimi prispevki, saj so na Areni Sport boljše oddaje z manj oglasi in odličnimi studijskimi komentatorji, kot sta Zlatko Zahovič in Denis Šme, medtem ko je na RTV veliko slabše.”