Svetlana Slapšak vse, ki bi dali glas za SDS označila za neumne, hkrati pa v Mladini hujska proti predsedniku opozicije Janezu Janši!!??

Piše: Celjski glasnik

Kljub temu, da je v resnici ravno v njej nabran ves gnev, pa Svetlana Slapšak še kako rada vse ljudi, ki se ne strinjajo z levičarsko politiko, označuje za državne sovražnike.

In tudi danes, ko se bližajo volitve, ljudi, ki se ne strinjajo s to politiko, zelo rada označuje za neumne ter dobesedno hujska proti prvaku SDS Janezu Janši.

https://www.mladina.si/245767/zakaj-jansa-ne-sme-prevzeti-oblasti/

Kot je že pred časom pojasnil dr. Žiga Turk, je res vprašanje koga in zakaj ga je strah, da bi na oblast prišel ravno Janez Janša. Tokrat pa za Mladino ravno Slapšakova razlaga, kako na oblast po njenem ne bi smel priti Janez Janša in kako smo v času tretje vlade prvaka SDS živeli v strahu in avtokraciji.

