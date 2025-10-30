»Šutarjev« zakon kot krinka za obrambo Goloba od morebitne usode slovenskega »Ceausescuja«

Piše: Vančo K. Tegov

Kaj smo videli, bolje slišali med sejo mestnega sveta MO Novo mesto? Vlada in državni aparat ne obvlada nastalo varnostno situacijo, ki je nastala z umorom in kruto smrtjo Aleša Šutarja, skrbnega očeta, ki se je odzval na klic svojega ogroženega sina.

To kar se je zgodilo v noči iz petka na soboto prejšnji vikend, je »rezultat« neizvajanje obstoječe in nesprejem novo še bolj konkretno zakonodajo, ki bi lahko zajela vse aspekte ki so povezane v zakonodajo o romskem vprašanju. Romi , niso posebna skupina, niso nič drugega kot državljani ki se ne podvržejo regulativi, ki bi od njih pričakovala, zahtevala in tudi dobila potrditev o izvrševanju kakršne koli politike povezano z njimi. Gluhi in slepi so na vse to. Niso slepi in niso gluhi pa na vse zakonske podlage( zaenkrat zelo slabe), ki jima prinese transferje v zvezi z prejemki ki niso povezani z delom ali izvrševanju kakršnekoli obveznosti do skupnosti in države. Tu pa imajo očiščena »ušesa« in izostren »vid«, da na daleč zaznajo nekaj kar jim prinese ugodnosti in nič obveznosti. To traja neskončno dolgo in obseg njihovih »svoboščin« pohajkovanja po belem slovenskem svetu ter po sistemu »samopostrežbe« kradejo, ropajo, devastirajo, simulirajo z namenom prisvojiti tujega brez podlage , na silo in z grožnjo. In to in takšna početja do na dnevnem »jedilniku« organiziranega roma.

In prav ta prva izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Novo mesto je razgrnila, razgalila to problematiko pred najširšo javnostjo, slovensko pa tudi mednarodno.

S spremljanjem medijev v naši bližnji in daljni okolici se da ugotoviti, po njihovih zapažanjih, da je Slovenija zamudila tisto kar ni lahko uredila tisto kar ni urejeno in je pripeljalo do umora priljubljenega Novomeščana. Prav tako menijo, da je levičarska vlada bila vse preveč mlačna in konformistična, tudi na račun ugodne parlamentarne večine ter zaničevanja in zavračanja vsega kar je prišlo od opozicije v zvezi s tem. In, dodajo me drugim, arogantnim zavračanjem realnosti v zvezi z Romi, ki so dejansko njihovi volivci, s čimer so si zaslužili tretma »kaste« nedotakljivosti tako kot jo imajo njihovi predniki iz pradavnine na območju » »Petorečja« ali Punjaba na indijski podcelini.

Sedaj ko je ta grožnja prisotna na vsakem koraku, v trgovini, v šoli, ob šoli, na pločniku, v lokalu, na njivi, na lastnem dvorišču, štali, v stanovanju, v hiši, pa bi popravljali. Ne je že prepozno, le korak pred prepadom. Pozno, prepozno, nepopravljivo.

In sedaj bi sprejemali »Šutarjev« zakon?

Menijo, da v »čast« na Aleša Šutarja? Še tukaj brez kakršnikoli rahločutnosti. Kvečjemu v spomin.

Ta t.i. Šutarjev zakon bo policiji drastično povečal pooblastila, takšna pooblastila, ki jih policija ne potrebuje, saj obstoječa zadoščajo. Pooblastila, ki jih bo mogoče z lahkoto zlorabiti za neupravičeno represijo nad vsemi državljani, tudi političnimi nasprotniki. Romi, tisti del populaciji ki je kriminalni način delovanja in obstoja edini modus operandi, se bojo znali zmogli in vedno vnaprej obveščeni pravočasno izogniti. Ostala populacija pa bo deležna vdiranja v stanovanja, privatne posesti kadarkoli, boso morali izročati vse kar bodo policijski operativci želeli od njih. Organizirani Romi pa bodo logistično usklajeni pa menjali lokacije in po potrebi svoj modus operandi prilagajali samo vremenskim in zemljepisnim posebnostim.

V posmeh vsega in vsemu je to, da bodo zakon, ki je že bil petič vložen in vedno zavrnjen, bo do konca novembra operativno aktiven. Noben zakon ne bo rešil nič, zato ker ni tistega kar je nujno, to je volja, da se nekaj rešuje čigar rezultat tega reševanja bo njihov odhod. Vsak normalen zakon bo pripeljal ne izvajalce starih in nesprejetje novih do tega, da morajo oditi. Te volje, tega poguma, doslednosti in odločnosti ni. Le igra in farsa okrog tega je. Ali drugače povedano z mislijo iz naslova, da se rešuje obstoj vlade z odstopi ministrov ter reševanja vseh ostalih, še najbolj pa Roberta Goloba od usode »Ceausescuja« na slovenskih tleh. Tudi s predčasnim pobegom s kraja seje Mestnega sveta MO Novo mesto, ne da bi se soočil z desettisočglavo množico na tamkajšnjem trgu. Brezjajčnost vladanja sui generis.

Potrebne so korenite spremembe. Potrebna je ustavna večina razuma, ki bo blaginjo in varnost Slovenije postavila na prvo mesto ter zagotovila enakost pred zakonom.do tega lahko pripelje tisto kar je nujno. Odhod in volitve da en bo še kdaj potrebe po omenjanju nekega Romuna, ki je doživel tragičen konec.

Srčnost, pogum in zdrav razum bodo od veliko pomoč vsakemu izmed nas, mar ne?